Les fabricants d'équipements américains risquent d'être confrontés à des stocks excédentaires au début de l'année prochaine en raison du ralentissement de la demande des agriculteurs et des entreprises de construction, même si les bénéfices du deuxième trimestre devraient rester élevés.

Les concessionnaires d'équipements ont eu du mal à garder des tracteurs et des moissonneuses-batteuses en stock en raison de la forte demande et des difficultés de la chaîne d'approvisionnement qui ont maintenu les prix à un niveau élevé et les commandes en attente. Ils pourraient bientôt être confrontés au problème inverse, à savoir des stocks trop importants, car la demande diminue au moment même où la production reprend, selon les experts du secteur.

"Nous surveillons cela de près car nous ne voulons pas nous retrouver avec une offre excédentaire", a déclaré John Schmeiser, directeur des opérations de la North American Equipment Dealers Association (NAEDA), un groupe commercial qui représente les concessionnaires indépendants.

Les machines qui restent inutilisées chez les concessionnaires pourraient compromettre les marges des fabricants l'année prochaine.

Au cours des derniers trimestres, les fabricants d'équipements lourds, dont Deere & Co et Caterpillar, ont largement dépassé les bénéfices de Wall Street.

L'effondrement des nouvelles commandes des agriculteurs et des clients commerciaux devrait inciter les fabricants de machines à être plus prudents en matière de production, a déclaré Mircea Dobre, analyste principal de recherche chez Baird.

"Si nous continuons à voir ces augmentations de stocks, cela pose essentiellement un risque pour la production en 2024.

La hausse des coûts d'emprunt a également affecté l'industrie manufacturière, l'Institute for Supply Management ayant indiqué ce mois-ci que l'indice PMI de l'industrie manufacturière était resté sous le seuil des 50 en juin pour le huitième mois consécutif. La baisse des nouvelles commandes de machines et d'équipements, qui comprennent la construction et l'agriculture, a dépassé toutes les autres industries manufacturières, selon les données de S&P Global.

Toutefois, Caterpillar a fait état de la résistance des ventes des clients du secteur minier et d'une augmentation des ventes dans le secteur de la construction grâce aux dépenses d'infrastructure aux États-Unis. Deere et CNH Industrial, qui publiera ses résultats vendredi, continuent de voir les marges d'exploitation des produits de précision et d'agriculture augmenter, car les agriculteurs cherchent à réduire les coûts des intrants agricoles, tels que les engrais et les applicateurs de pesticides.

Si les bilans des agriculteurs restent relativement solides, les économistes de la Federal Reserve Bank of St. Louis font état de "préoccupations en matière de rentabilité" au cours du second semestre pour les producteurs et le secteur agricole.

La semaine prochaine, Caterpillar devrait annoncer un bénéfice de 2,37 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, soit une hausse de 39,5 % par rapport à l'année précédente. Son concurrent Deere devrait lui aussi afficher une solide croissance, avec un bénéfice net de 2,39 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 32 % par rapport à l'année précédente. Deere publiera ses résultats du troisième trimestre le 18 août. (Reportage de Bianca Flowers à Chicago ; Rédaction de Caroline Stauffer et Matthew Lewis)