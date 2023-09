DEEZER : Euroland initie avec une 'fair value' de trois euros

Euroland a initié jeudi la couverture du titre Deezer avec une valeur intrinsèque ('fair value') établie à tout juste trois euros par action.



Dans une note de recherche, la société de Bourse souligne que la plateforme pionnière du streaming musical, créée en 2007, dispose aujourd'hui de positions fortes en France, où elle est numéro deux du marché, et au Brésil, avec une position de troisième acteur du secteur.



Si Euroland estime que la société jouit aujourd'hui d'une place 'centrale' au sein du segment, ses analystes jugent aussi qu'elle aujourd'hui bien positionnée pour accélérer sur son marché.



'Doté d'une équipe managériale renouvelée, le groupe s'est fixé des objectifs concrets pour les prochaines années', soulignent-ils, rappelant que l'entreprise vise une croissance annuelle importante sur les trois prochaines années



Deezer vise aussi une génération de 'cash flow' positive en 2024 et l'atteinte d'un Ebitda ajusté positif en 2025, poursuivent-ils.



Pour l'exercice en cours, Euroland dit attendre un chiffre d'affaires de 492,8 millions d'euros, soit une croissance de 9,2%.



