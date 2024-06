Composition du Conseil d'administration

La composition du Conseil d'administration de Deezer est la suivante :

Iris Knobloch, Présidente du Conseil ;

Guillaume d'Hauteville, Vice-président du Conseil ;

Stuart Bergen, Administrateur et Directeur général ;

Valérie Accary, Administratrice indépendante ;

Dr. Hans-Holger Albrecht, Administrateur ;

Ingrid Bojner, Administratrice indépendante ;

Combat Holding, Administratrice, représentée par Matthieu Pigasse ;

Sophie Guieysse, Présidente du Comité des Nominations et des Rémunérations et Administratrice indépendante ;

Mari Thjømøe, Présidente du Comité d'Audit et Administratrice indépendante ;

Mark Simonian, Administrateur indépendant.

Médias

Jesper Wendel -jwendel@deezer.com

Relation investisseurs

Grégoire Saint-Marc - deezer@actus.fr

