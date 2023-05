Deezer : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée générale annuelle du 31 mai 2023

Mise à disposition des documents préparatoires à

l'Assemblée générale annuelle du 31 mai 2023

Paris, 10 mai 2023 - Les actionnaires de Deezer sont invités à participer à l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra le mercredi 31 mai 2023 à 11h00 à l'Aéroclub de France, 6 rue Galilée 75116 Paris.

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour, le projet de résolutions, et les conditions et modalités de participation et de vote à l'Assemblée, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 26 avril 2023. L'avis de convocation sera publié au BALO, ainsi que dans un journal d'annonces légales, le 15 mai 2023 et reprendra les conditions et modalités de participation et de vote à l'Assemblée.

Les documents visés à l'article R. 225-83 du Code de commerce seront tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'Assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

Tout actionnaire au nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclus avant l'Assemblée, demander à la Société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ;

Tout actionnaire peut prendre connaissance de ces documents au siège social de la Société, 24 rue de Calais 75009 Paris, pendant un délai de 15 jours précédant la date de l'Assemblée.

Les documents visés à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés, à compter de ce jour, sur le site Internet de la Société (https://www.deezer-investors.com/shareholders-fr/).

Fondée en 2007 à Paris, Deezer est aujourd'hui une entreprise globale avec une équipe de plus de 600 personnes basées en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Brésil et aux États- Unis, toutes réunies par leur passion pour la musique, la technologie et l'innovation. Deezer est cotée sur le compartiment professionnel du marché réglementé d'Euronext Paris (mnémonique : DEEZR ; code ISIN : FR001400AYG6) et fait également partie du nouveau segment Euronext Tech Leaders, dédié aux entreprises technologiques européennes à forte croissance, et de son indice associé.

