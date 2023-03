Deezer : Stu Bergen nommé administrateur du Conseil d'administration de Deezer SA

Stu Bergen nommé administrateur

du Conseil d'administration de Deezer SA

Paris, 28 février 2023 - Deezer (Euronext Paris : DEEZR) annonce aujourd'hui la nomination de Stu Bergen en qualité d'administrateur du Conseil d'administration, avec effet immédiatement.

Stu Bergen a été coopté par le Conseil d'administration pour remplacer Amanda Cameron, initialement désignée par Access Industries lors de l'introduction en Bourse de Deezer. Amanda Cameron a démissionné de son poste d'administratrice le 28 février 2023 par contraintes d'agenda en souhaitant donner priorité à d'autres projets dans l'industrie de la musique.

Sous réserve d'approbation de sa nomination par la prochaine assemblée générale des actionnaires, le mandat de Stu Bergen s'étendra sur la durée restante du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Iris Knobloch, Présidente du Conseil d'administration de Deezer, a commenté: « Stu va apporter une contribution précieuse au Conseil de Deezer avec son excellente expérience pluridisciplinaire au sein des plus grandes maisons de disque. Au nom du Conseil d'administration, je tiens à remercier Amanda pour son excellente collaboration durant son mandat. Elle a apporté des éclairages appréciables et très utiles en tant qu'artiste, productrice et femme d'affaires dans l'industrie musicale. »

Stu Bergen a déclaré : « Je suis impatient de travailler avec le Conseil de Deezer et l'équipe de direction afin de soutenir leur ambition de connecter concrètement les artistes et leurs fans de manière engageante, alors même que la société poursuit son développement et une croissance rentable. C'est une opportunité enthousiasmante et, après plus de 30 ans dans l'industrie musicale, j'espère apporter des éclairages et des perspectives pertinentes, en assistant Deezer dans le déploiement de son activité au niveau supérieur. »

Jeronimo Folgueira, Directeur général de Deezer, a ajouté : « Grâce à son arrivée, Stu va apporter sa longue et profonde expérience dans l'industrie musicale au Conseil de Deezer, notamment son expertise dans les activités de promotion et de marketing, qui sera sans aucun doute primordial alors même que nous passons à la prochaine étape ambitieuse de notre développement sur un marché du streaming musical de plus en plus concurrentiel. »

Biographie de Stu Bergen

Stu Bergen est un vétéran de l'industrie musicale, qui a occupé des postes de direction clés au sein de nombreuses maisons de disque sur les trente dernières années, dont Warner pendant plus de 14 ans.

Dernièrement, il a supervisé les opérations International Recorded Music de Warner Music Group (hors États-Unis et Royaume Uni), en tant que Directeur général, International & Global Commercial Services. Il a aussi dirigé la division Artist & Label Services de WEA, qui inclut des marques telles que HipHopDX, Songkick et UPROXX. Auparavant, il avait occupé le poste de Président, International, Recorded Music chez WMG, et avant cela, de Vice-président exécutif, International & Head of Global Marketing.

Avant de rejoindre WMG, Stu a occupé des postes clés au sein de plusieurs grandes maisons de disque, en tant que Vice-président exécutif de Rock Music pour Columbia Records, Vice-président exécutif de Island Records, ou encore de Vice-président, Promotion de Epic Records. Stu a débuté sa

