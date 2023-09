Deezer annonce l'initiation de couverture de son titre

par EuroLand Corporate

Paris, le 7 septembre 2023 - Deezer (Paris Euronext : DEEZR), la plateforme mondiale de streaming musical, annonce aujourd'hui l'initiation de couverture de son titre par EuroLand Corporate.

EuroLand Corporate a initié le suivi du titre Deezer avec une étude intitulée : « Accords majeurs », dans laquelle EuroLand Corporate fait ressortir une valeur d'équilibre (fair value) de 3,00 € par action, à comparer à un cours de clôture du 6 septembre 2023 de 2,15 €.

Cette nouvelle étude vient enrichir le consensus des analystes financiers qui suivent déjà la valeur aux côtés de BNP Paribas Exane, CIC Market-Solutions, Deutsche Bank et Société Générale.

L'initiation de couverture est disponible sur le site d'EuroLand Corporate, en cliquant ici.

À PROPOS DE DEEZER

Deezer est l'un des principaux fournisseurs indépendants de services de streaming musical au monde, proposant un catalogue de plus de 120 millions de titres disponibles dans 180 pays, fournissant un son Hi-Fi sans perte, une technologie de recommandation innovante et des fonctionnalités qui redéfinissent l'industrie. Véritable home of music, Deezer réunit les artistes et les fans sur une plateforme mondiale et évolutive, afin de libérer tout le potentiel de la musique grâce à la technologie. Fondée en 2007 à Paris, Deezer est aujourd'hui une entreprise globale avec une équipe de plus de 600 personnes basées en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Brésil et aux États- Unis, toutes réunies par leur passion pour la musique, la technologie et l'innovation. Deezer est cotée sur le compartiment professionnel du marché réglementé d'Euronext Paris (mnémonique : DEEZR ; code ISIN : FR001400AYG6) et fait également partie du nouveau segment Euronext Tech Leaders, dédié aux entreprises technologiques européennes à forte croissance, et de son indice associé.