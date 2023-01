Deezer annonce ce lundi un changement de la présidence de son Conseil d’administration. Guillaume d'Hauteville a démissionné de son poste de Président du Conseil d’administration le 31 décembre 2022, et Iris Knobloch a été nommée Présidente du Conseil, prenant effet le 1er janvier 2023. Suite à ce changement, Guillaume d’Hauteville a été nommé Vice-président du Conseil d’administration, une fonction précédemment occupée par Iris Knobloch.Iris Knobloch, Présidente du Conseil d'administration de Deezer, a déclaré: " Je me réjouis de continuer à travailler côte à côte avec Guillaume d'Hauteville et le Conseil d'administration de Deezer, un groupe de personnes hautement qualifiées et diversifiées. Ensemble, nous continuerons de soutenir Jeronimo et son équipe de management de qualité sur le chemin vers la croissance profitable. Deezer réalise des résultats opérationnels solides dans un environnement macroéconomique difficile, et je suis très heureuse d'aider l'une des sociétés de technologie leader en Europe à passer au niveau supérieur, tout en créant de la valeur à long terme pour les actionnaires. "