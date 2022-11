Deezer : et DAZN montent le volume en Italie pour les fans de sport et de musique

Ce nouveau partenariat prometteur avec Deezer, réunissant les mondes du sport et de la musique, nous permet de resserrer les liens avec nos abonnés grâce à une expérience plus riche et plus exclusive. Dès aujourd'hui, et sans

Cette alliance, qui réunit les univers de la musique et du sport, permet aux abonnés de DAZN d'écouter leurs titres, albums et playlists préférés sur Deezer. Ainsi, ils bénéficient de fonctionnalités innovantes parmi les plus avancées du marché, notamment SongCatcher (identification d'un titre diffusé autour de soi), l'affichage des Paroles avec leur traduction et Flow, fonctionnalité exclusive, proposant une playlist personnalisée mixant les favoris et des suggestions musicales adaptées aux goûts et aux humeurs de chaque utilisateur. Cette collaboration sera également enrichie par un contenu spécial dédié au monde du sport et à celui de la musique avec de nouveaux formats disponibles sur la plateforme DAZN.

Paris, le 16 novembre 2022 - Deezer (Euronext Paris : DEEZR), le service mondial de streaming musical, signe un accord de partenariat avec l'italien DAZN, plateforme internationale de streaming et de divertissement sportif. En plus de la possibilité de regarder des matchs de football ainsi que d'autres contenus sportifs premium, les abonnés

coût supplémentaire, les abonnés de DAZN disposent d'un accès illimité à leurs chansons, playlists et podcasts préférés grâce à un catalogue très riche, et aux fonctionnalités innovantes disponibles sur Deezer » a ajouté

Alessandro Lacovara, SVP Marketing & Subscriptions, DAZN Italia.

Deezer a démontré sa capacité à nouer des partenariats mutuellement profitables avec des acteurs de secteurs d'activité très divers tels que le streaming vidéo, les télécommunications, les médias & le divertissement, les fabricants d'équipement high tech, la distribution et la vente en ligne. Le partenariat avec l'italien DAZN offrira des leviers de croissance aux deux partenaires : pour Deezer, l'opportunité d'étendre sa présence sur le marché Italien, et pour DAZN, l'enrichissement de son offre en s'associant à un service de streaming musical parmi les meilleurs au monde.

Contacts Presse Deezer France

Sophie Samama ss@deezer.com

Manon Berrebi mberrebi@deezer.com

À propos de Deezer

Deezer est l'un des principaux fournisseurs indépendants de services de streaming musical au monde, proposant un catalogue de plus de 90 millions de titres disponibles dans 180 pays, fournissant un son HiFi sans perte, une technologie de recommandation innovante et des fonctionnalités qui redéfinissent l'industrie. Véritable home of music, Deezer réunit les artistes et les fans sur une plateforme mondiale et évolutive, afin de libérer tout le potentiel de la musique grâce à la technologie. Fondée en 2007 à Paris, Deezer est aujourd'hui une entreprise globale avec une équipe de plus de 600 personnes basées en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Brésil et aux États-Unis, toutes réunies par leur passion pour la musique, la technologie et l'innovation. Deezer est cotée sur le compartiment professionnel du marché réglementé d'Euronext Paris (mnémonique : DEEZR ; code ISIN : FR001400AYG6) et fait également partie du nouveau segment Euronext Tech Leaders, dédié aux entreprises technologiques européennes à forte croissance, et de son indice associé.

Toutes les dernières actualités de Deezer sur le https://www.deezer-blog.com/press/.Visitez www.deezer-investors.compour des informations investisseurs.

Aimez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Instagrampour les informations en temps réel.

À propos de Dazn

DAZN est la seule plateforme mondiale de streaming sportif et de loisir accessible en ligne partout dans le monde. Diffusée dans plus de 200 pays, DAZN occupe la position de leader en Italie, au Japon, en Allemagne, Autriche, Suisse et Espagne où elle détient les droits de diffusion des matchs de première et deuxième divisions nationales de football.

DAZN redéfinit la diffusion des événements sportifs. En se connectant simplement à une plateforme unique, les fans de sport peuvent regarder les matchs, parier, jouer, partager, socialiser, et acheter des billets, des NFT et des produits dérivés. Les contenus sportifs sont accessibles en direct ou à la demande, partout dans le monde et dans toutes les langues, sur n'importe quel terminal : une exclusivité DAZN.

Le catalogue de droits et le contenu d'une grande richesse de DAZN sont disponibles sur la plupart des terminaux connectés, incluant les Smart TVs, décodeurs, dongles, smartphones, tablettes, PC et consoles de jeux Playstation et Xbox. Les abonnés ont également accès à DAZN sur Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast et Apple TV, ainsi que sur l'application DAZN disponible sur iPhone, iPad et Android.

Entreprise internationale non cotée, DAZN est présente dans plus de 25 pays. Pour plus d'informations sur DAZN, ses produits, ses collaborateurs et ses performances, visitez le site de la société : www.dazngroup.com.

DAZN Italia

Paola Salmoiraghi, Directrice de la communication, paola.salmoiraghi@dazn.com

Valeria Gelsi, Responsable de la communication, valeria.gelsi@dazn.com

COMMUNAUTÉ

dazn@community.it