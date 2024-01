Deezer : et Fnac Darty renouvellent leur partenariat commercial en France

Le 17 janvier 2024 à 08:47 Partager

Deezer et Fnac Darty ont annoncé le renouvellement de leur partenariat pour 3 années de plus. Depuis 2017, la plateforme de streaming musical et le distributeur de biens d'équipement électroménager et de produits culturels permettent à leurs clients communs d'accéder à un univers de services musicaux . Grâce à cette alliance, les clients de la Fnac, de Darty et de WeFix bénéficient d’offres privilégiées d’accès aux services de Deezer.



Deezer a également annoncé récemment un partenariat avec France Billet, filiale de Fnac Darty, leader français de la billetterie, ce qui permet à Deezer de recommander à ses utilisateurs des concerts distribués par France Billet.