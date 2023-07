"Nous sommes ravis de poursuivre notre aventure avec Orange après plus d'une décennie de collaboration sur le marché français", a déclaréStéphane Rougeot, directeur général adjoint de Deezer."Ensemble, nous avons construit depuis plus de 10 ans une relation commerciale gagnante, apportant l'une des meilleures expériences de streaming à des centaines de milliers de fans de musique à travers le pays. Avec une approche commune d'innovation et d'excellence commerciale, nous continuerons à nous développer ensemble dans les années à venir."

Orange (Euronext : ORA), le premier opérateur de télécommunication français, renouvellent leur partenariat de longue date. Depuis 2010, les clients d'Orange bénéficient de l'accès à l'expérience pionnière de Deezer en matière de streaming musical, qui comprend désormais un catalogue de plus de 90 millions de titres et des fonctionnalités uniques telles que Flow, SongCatcher et Blind test.

Dans les années à venir, Deezer fera vivre la musique auprès de millions de clients Orange, avec des expériences personnalisées et uniques sur la plateforme. Pour célébrer ce renouvellement, Deezer et Orange lancent une offre spéciale disponible entre le 1er juin et le 16 août, offrant 6 mois de Deezer Premium aux nouveaux clients souscrivant à une formule "Plus que forfait".

