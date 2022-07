Deezer : introduction difficile à la Bourse de Paris

Deezer s'inscrit en chute de l'ordre de 23% pour son jour d'introduction sur le Compartiment Professionnel du marché réglementé d'Euronext Paris, opération qui accompagne la fusion de la plateforme de streaming musical avec I2PO.



La société indique néanmoins avoir reçu 143 millions d'euros de fonds nouveaux, provenant des fonds détenus par I2PO et de ceux levés dans le cadre d'un PIPE souscrit par la plupart des actionnaires existants de Deezer, ainsi que par quelques investisseurs de long terme.



'Grâce à son rapprochement avec I2PO et à sa cotation, Deezer entend poursuivre sa croissance en se concentrant sur les marchés les plus importants et les plus attractifs en privilégiant le développement de partenariats', explique-t-elle.



