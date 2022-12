Deezer : lance “Zen by Deezer" en France, une application de bienêtre globale dans un marché en pleine croissance

Deezer lance "Zen by Deezer" en France, une application de bien-

être globale dans un marché en pleine croissance

Grâce à 15 ans d'expérience dans le domaine du streaming musical et aux connaissances de

plus de 50 experts renommés, Zen by Deezer propose aux utilisateurs plus de 2000 programmes et exercices de bien-être, ainsi que des expériences musicales et audio immersives pour le sommeil et la relaxation.

Paris, le 21 décembre 2022 - Deezer (Euronext Paris : DEEZR), le service mondial de streaming musical, annonce le lancement officiel de Zen by Deezeren France, entrant ainsi dans le marché croissant du bien-être digital, afin de proposer l'un des catalogues les plus vastes et les plus complets du pays. La nouvelle application par abonnement payant propose un parcours de bien-être holistique et personnalisé, réalisé par un large éventail d'experts de renom dans ce domaine. Ce lancement marque la première étape de l'ambition de Deezer de proposer de nouveaux services afin d'accroître le revenu par utilisateur.

Zen by Deezer propose des expériences musicales et audio pour le sommeil et la relaxation, développées en coopération avec LifeScore. Avec un accès à sept thèmes relaxants différents, les utilisateurs découvriront une sélection musicale et sonore ambiante créée en temps réel grâce à la technologie musicale de LifeScore.

L'application comprend également plus de 2000 guides, exercices et autres contenus créés par plus de 50 psychologues, coachs, enseignants et autres experts reconnus. Zen by Deezer propose aussi des vidéos et des audios exclusifs axés sur le sommeil, la méditation, le bien-être mental, le développement personnel, le yoga, les conseils nutritionnels, le fitness et bien plus encore.

"Je suis très fier et excité de lancer Zen by Deezer en France, c'est une étape historique pour la marque", a déclaré Jeronimo Folgueira, CEO de Deezer. "Prendre soin de sa santé physique et mentale devient une priorité absolue pour les personnes de tous âges. Avec Zen by Deezer, chacun peut créer son chemin personnel vers un mode de vie plus sain. Nous avons construit une offre de bien-être digitale, unique et globale avec des expériences musicales et audio innovantes. Cela nous donne un net avantage concurrentiel sur ce marché en pleine croissance, et une valeur ajoutée sur notre offre".

La version française de Zen by Deezerest disponible sur Android et iOS en France à partir du 21 décembre 2022. Deezer développe également une version en langue anglaise dont le lancement est prévu en 2023.

