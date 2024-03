Deezer : nomination d'un CEO par intérim

Le 14 mars 2024 à 07:18 Partager

Suite à la publication de ses résultats 2023 et à l'annonce du départ de son CEO Jeronimo Folgueira, la plateforme de streaming musical Deezer fait part de l'arrivée de Stu Bergen en tant que CEO par intérim, à compter du 1er avril prochain.



Administrateur indépendant du conseil d'administration de Deezer depuis février 2023, Stu assurera ce rôle par intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau CEO permanent et restera membre du conseil d'administration.



Cumulant trois décennies dans l'industrie musicale, Stu Bergen a occupé des postes clés dans plusieurs maisons de disques, dont Warner Music pendant plus de 14 ans. Plus récemment, il a été CEO, International and Global Commercial Services chez Warner Music.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.