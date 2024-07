cohérente en faveur d'une juste rémunération des artistes, d'expériences musicales immersives et collaboratives et sa plateforme technologique de pointe lui confèrent une position idéale pour saisir les opportunités de croissance à venir. Je me réjouis de travailler avec l'équipe talentueuse de Deezer pour renforcer notre positionnement en tant que plateforme expérientielle la plus innovante et la plus créative pour les fans de musique. »

Iris Knobloch, présidente du conseil d'administration de Deezer, a commenté : « Nous sommes ravis d'accueillir Alexis Lanternier en tant que nouveau directeur général de Deezer. Alexis a une expérience impressionnante dans la direction d'entreprises dynamiques, en France et à l'international, ainsi que dans la conduite de stratégies de croissance et de transformation. Sa vision pour Deezer est convaincante et nous sommes confiants que son leadership propulsera l'entreprise vers de nouveaux succès. Pour continuer à innover et à élargir notre offre, l'expertise d'Alexis sera inestimable dans l'univers en évolution du streaming pour offrir des expériences exceptionnelles à nos utilisateurs. Au nom du conseil d'administration, je tiens également à remercier Stu Bergen d'avoir mis à profit avec succès sa mission intérimaire pour consolider et développer l'entreprise. »

Stu Bergen reste membre du conseil d'administration de Deezer.

Alexis Lanternier sera basé au siège de Deezer à Paris et travaillera en étroite collaboration avec le conseil d'administration et l'équipe dirigeante de Deezer.

Biographie d'Alexis Lanternier

Alexis rejoint Deezer après 14 ans de succès dans l'industrie du commerce électronique avec la création de plateformes numériques pour les consommateurs dans le monde entier.

Plus récemment, il a cofondé et développé Branded, une entreprise leader dans le domaine des biens de consommation numériques. Avant cela, Alexis était vice-président exécutif de Walmart Canada ecommerce, où il a dirigé la construction d'une entreprise d'épicerie en ligne de plusieurs milliards de dollars.

De 2014 à 2019, il a occupé des postes à responsabilité croissante chez Lazada, leader du commerce électronique en Asie du Sud-Est. En tant que PDG de Lazada Singapour, Alexis a conduit l'entreprise à une position dominante sur le marché en pilotant avec succès son équipe dans une stratégie globale comprenant l'acquisition de Redmart et le lancement d'un programme de fidélité comprenant des partenariats de contenu avec Netflix et Uber.

Alexis a commencé sa carrière en tant que chef de projet au Boston Consulting Group en France et aux États-Unis, spécialisé dans les initiatives de transformation à grande échelle. Il a ensuite occupé plusieurs postes de gestion de catégories chez Amazon dans les secteurs des médias et de la mode.

Il est diplômé de l'École Polytechnique (X2002) et d'HEC (2006).