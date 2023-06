Deezer ouvre la voie à la détection de contenus générés

par IA pour protéger l'avenir du streaming musical

Une rémunération plus juste des artistes, une transparence accrue et une prévention de la fraude plus efficace, seront les résultats du développement par Deezer de ses capacités de détection de musique par IA.

Paris, le 6 juin 2023 - Deezer (Paris Euronext : DEEZR), la plateforme mondiale de streaming musical, construit une gamme d'outils à la pointe de la technologie, afin de garantir un avenir du streaming musical transparent et équitable. Dans un monde où la musique générée par l'IA prend de plus en plus d'importance, Deezer renforce son engagement à aider les artistes et les labels à mieux monétiser leur musique, à lutter contre la fraude et à créer une meilleure expérience utilisateur pour les fans.

"Avec plus de 100 000 nouveaux titres téléchargés par jour sur notre plateforme, il devient de plus en plus important de privilégier la qualité à la quantité et de défendre les vrais artistes qui créent un contenu de grande valeur", a déclaré Jeronimo Folgueira, Président Directeur Général de Deezer. "En tant que plateforme de streaming leader, Deezer a la responsabilité de créer un environnement équitable et transparent pour la consommation de musique. Notre objectif est d'éliminer les contenus illégaux et frauduleux, d'accroître la transparence et de développer un nouveau système de rémunération où les artistes professionnels sont récompensés pour la création de contenus de valeur. C'est pourquoi nous nous sommes engagés dans le débat sur un nouveau modèle centré sur l'artiste, et nous développons également des outils pour détecter les contenus générés par des IA".

En détectant les contenus générés par l'IA sur sa plateforme, Deezer vise à développer un système de marquage de la musique qui a été créée par l'IA générative, à commencer par les chansons utilisant des voix synthétiques d'artistes existants. Ces informations seront utilisées pour signaler aux artistes, labels et utilisateurs le contenu généré par l'IA sur la plateforme, pour réduire les activités frauduleuses et, enfin, pour développer un modèle de rémunération qui fasse la distinction entre les différents types de création musicale.

Jeronimo poursuit : "L'IA peut être utilisée pour créer de nouveaux contenus incroyables et je pense que l'utilisation de l'IA générative présente des avantages considérables, mais nous devons nous assurer que cela se fait de manière responsable. Nous avons l'occasion de faire les choses correctement dès le début de la révolution de l'IA et de ne pas commettre les mêmes erreurs que les géants des réseaux sociaux lorsque les "fake news" ont commencé à inonder leurs plateformes. Nous le devons aux artistes, aux labels et aux fans".

Fort d'une expertise de premier plan en recherche sur l'IA en Audio et identification de contenus, cette boîte à outils utilisera également la technologie propriétaire Radarde l'entreprise. Radar peut analyser de vastes catalogues de musique et identifier n'importe