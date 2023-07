Deezer : partenariat étendu avec Orange

Deezer annonce renouveler son partenariat de longue date avec Orange dont les clients bénéficient depuis 2010 à l'expérience de Deezer en matière de streaming musical, qui comprend désormais un catalogue de plus de 90 millions de titres.



'Nous sommes ravis de poursuivre notre aventure avec Orange après plus d'une décennie de collaboration sur le marché français',a déclaré Stéphane Rougeot, directeur général adjoint de Deezer.



'Ensemble, nous avons construit depuis plus de 10 ans une relation commerciale gagnante, apportant l'une des meilleures expériences de streaming à des centaines de milliers de fans de musique à travers le pays. Avec une approche commune d'innovation et d'excellence commerciale, nous continuerons à nous développer ensemble dans les années à venir.'



'L'expérience de streaming musical de Deezer est très appréciée par nos clients et fait partie intégrante de l'ambition d'Orange d'offrir à ses clients le meilleur du contenu digital. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration dans les années à venir',a déclaré Laetitia Orsini Sharps,EVP Consumer Business Orange France.



