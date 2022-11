Deezer : s'associe à Bouygues Telecom

"Ce partenariat, en France, avec Bouygues Telecom offre de réelles opportunités de croissance pour nos deux entreprises" a déclaré Stéphane Rougeot, Directeur Général Adjoint de Deezer. "Notre stratégie de développement est claire : nous continuons à apporter de la valeur ajoutée, de l'engagement et de la fidélisation clients à nos partenaires. Deezer a été créé en France, nos ressources technologiques et de développement sont basées à Paris et Bordeaux, notre service de streaming a les fonctionnalités parmi les plus avancées du marché, et il nous est apparu évident que nous puissions proposer ce service aux millions de clients de Bouygues Telecom".

compter de ce jour, Bouygues Telecom propose à ses clients des offres promotionnelles pour accéder au service de streaming Deezer proposant un catalogue musical de plus de 90 millions de titres, des fonctionnalités uniques et innovantes et la richesse éditoriale de Deezer. Les abonnés peuvent profiter entre autres des fonctionnalités parmi les plus avancées du marché tel que

solide expérience dans la création de partenariats, nous permettant ainsi de proposer à nos clients une nouvelle expérience de streaming musical innovante."

Deezer continue d'explorer et de construire des partenariats ambitieux dans le cadre de sa stratégie de croissance. Avec Bouygues Telecom, Deezer renforce ainsi sa position sur son marché historique avec une distribution B2B déjà bien ancrée notamment auprès de partenaires télécoms et retail.

À propos de Deezer

Deezer est l'un des principaux fournisseurs indépendants de services de streaming musical au monde, proposant un catalogue de plus de 90 millions de titres disponibles dans 180 pays, fournissant un son HiFi sans perte, une technologie de recommandation innovante et des fonctionnalités qui redéfinissent l'industrie. Véritable home of music, Deezer réunit les artistes et les fans sur une plateforme mondiale et évolutive, afin de libérer tout le potentiel de la musique grâce à la technologie. Fondée en 2007 à Paris, Deezer est aujourd'hui une entreprise globale avec une équipe de plus de 600 personnes basées en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Brésil et aux États-Unis, toutes réunies par leur passion pour la musique, la technologie et l'innovation. Deezer est cotée sur le compartiment professionnel d'Euronext Paris (mnémonique : DEEZR ; code ISIN : FR001400AYG6) et fait également partie du nouveau segment Euronext Tech Leaders, dédié aux entreprises technologiques européennes à forte croissance, et de son indice associé.

