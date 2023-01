Résultats estimés 2022 et perspectives 2023 : priorité donnée à la rentabilité

Dans ce contexte, et tenant compte d'un environnement macroéconomique difficile, l'ambition précédemment annoncée de générer un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros et un flux de trésorerie avant financement supérieur à 50 millions en 2025 pourrait être reportée.

En plus de générer une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires, Deezer a également été en mesure d'améliorer significativement sa perte estimée d'EBITDA ajusté, attendue dans une fourchette de 57 à 60 millions d'euros en 2022 (contre une perte d'EBITDA ajusté de 65 millions d'euros en 2021). Le groupe a amélioré fortement sa performance opérationnelle, ce qui lui a permis d'engager des dépenses supplémentaires importantes, pour environ 7 millions d'euros, en développement produit et innovation, notamment pour le développement de l'application Zen, lancée en décembre 2022.

Définition de l'EBITDA ajusté

L'EBITDA ajusté est défini comme le bénéfice / (perte) d'exploitation, retraité des dépenses non-récurrentes, principalement relatives aux accords de licences, et dépréciations pour contrat onéreux, et de certains éléments sans impact sur la trésorerie, comme les dépréciations et amortissements, les dépenses liées aux actions et les autres dépenses non récurrentes.

***

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Deezer estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Deezer qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Deezer auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») y compris ceux énumérés à dans le prospectus d'I2PO approuvé par l'AMF le 15 juin 2022 sous le numéro 22-216. Deezer ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'AMF.

***

À PROPOS DE DEEZER

Deezer est l'un des principaux fournisseurs indépendants de services de streaming musical au monde, proposant un catalogue de plus de 90 millions de titres disponibles dans 180 pays, fournissant un son HiFi sans perte, une technologie de recommandation innovante et des fonctionnalités qui redéfinissent l'industrie. Véritable home of music, Deezer réunit les artistes et les fans sur une plateforme mondiale et évolutive, afin de libérer tout le potentiel de la musique grâce à la technologie. Fondée en 2007 à Paris, Deezer est aujourd'hui une entreprise globale avec une équipe de plus de 600 personnes basées en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Brésil et aux États- Unis, toutes réunies par leur passion pour la musique, la technologie et l'innovation. Deezer est cotée sur le compartiment professionnel du marché réglementé d'Euronext Paris (mnémonique : DEEZR ; code ISIN : FR001400AYG6) et fait également partie du nouveau segment Euronext Tech Leaders, dédié aux entreprises technologiques européennes à forte croissance, et de son indice associé.

CONTACTS Relations Investisseurs Laurent Sfaxi +33 6 72 06 23 05 investors@deezer.com Média Jesper Wendel +33 6 79 35 37 17 jwendel@deezer.com

2