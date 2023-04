Defence Tech annonce l'entrée de Tinexta comme partenaire stratégique

(Alliance News) - Defence Tech Holding Spa Società Benefit a annoncé lundi l'entrée de Tinexta Spa en tant que nouveau partenaire stratégique dans sa structure d'actionnariat. Tinexta a finalisé aujourd'hui l'achat d'une participation de 20 % dans Defence Tech par l'intermédiaire de son propre véhicule détenu à 100 %.

Le transfert de la participation à Tinexta a été finalisé sous réserve de la réalisation de toutes les conditions préalables énoncées dans l'accord contraignant pertinent, y compris l'autorisation de Golden Power et la réception de la confirmation du Panel de la Borsa Italiana qu'il n'est pas nécessaire de promouvoir une offre publique d'achat à la suite de la simple souscription du Tinexta Call", lit-on dans la note de la société.

L'achat par le Véhicule Tinexta de 20% du capital de Defence Tech, soit environ 5,1 millions d'actions, a été exécuté au prorata par les actionnaires de référence, Comunimpresa Srl, GE.DA Europe Srl et Starlife Srl, à raison de 4,90 euros par action, pour un montant total d'environ 25,0 millions d'euros.

Emilio Gisondi, PDG du groupe Defence Tech, a déclaré : "Nous sommes fiers d'annoncer aujourd'hui l'entrée de Tinexta, avec une participation de 20 %, dans notre structure d'actionnariat, ce qui marque une étape historique dans l'évolution de notre groupe. Dans un marché de plus en plus complexe et compétitif, avoir un partenaire industriel comme Tinexta représente, après l'entrée en bourse, la pièce qui complète une structure d'entreprise capable de déterminer les résultats importants attendus pour les prochaines années, en garantissant la continuité de notre plan industriel dans le développement de programmes pluriannuels dans les domaines de la Défense, de l'Espace et de la Sécurité Nationale, en plus de la possibilité de mettre en œuvre des synergies communes".

Defence Tech a clôturé lundi dans le vert de 0,9% à 4,40 euros par action tandis que Tinexta a terminé dans le rouge de 0,9% à 19,97 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

