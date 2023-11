Defence Therapeutics Inc. est une société de biotechnologie basée au Canada. La principale activité commerciale de la société est le développement d'une plateforme d'amplificateur de médicament biologique pour les produits pharmaceutiques biologiques/biosimilaires utilisés dans le traitement du cancer et des maladies infectieuses. La société est engagée dans le développement de vaccins et de produits conjugués anticorps-médicaments (ADC). Sa plateforme technologique Accum permet d'améliorer l'administration des médicaments. La société se concentre sur le développement de vaccins contre les maladies infectieuses et les virus en utilisant sa plateforme pour l'administration ciblée de médicaments et de traitements. Accum-T-DM1 est le produit de la société qui est au stade préclinique.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale