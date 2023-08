Definitive Healthcare Corp. est un fournisseur de renseignements commerciaux sur les soins de santé. La société propose des solutions par le biais de sa plateforme SaaS (Software as a Service), qui fournit des informations sur les prestataires de soins de santé et leurs activités afin d'aider ses clients à optimiser le développement de produits, la planification de la mise sur le marché et l'exécution des ventes et du marketing. Sa plateforme propose un moteur d'intelligence artificielle (IA) et une plateforme SaaS frontale. Le moteur d'IA nettoie, relie et crée de nouvelles informations et renseignements et sa plateforme SaaS frontale permet aux clients d'analyser l'écosystème des soins de santé en temps réel et de générer des informations exploitables. La société fournit des services dans les secteurs de la biopharmacie et des dispositifs médicaux (Life Sciences), des technologies de l'information sur la santé (HCIT), des prestataires de soins de santé et d'autres secteurs diversifiés, tels que les entreprises de recrutement, les sociétés d'immobilier commercial, les institutions financières et d'autres organisations.

Secteur Logiciels