Definity Financial Corporation, par l'entremise de ses filiales, offre de l'assurance de dommages au Canada. La société offre des services et des couvertures d'assurance par l'entremise d'un courtier autorisé ou de son réseau numérique direct. Elle offre des produits d'assurance aux particuliers et aux entreprises. Ses activités d'assurance commerciale comprennent des produits d'assurance automobile commerciale, de biens, de responsabilité civile et d'assurance spécialisée, qui sont offerts aux entreprises de toutes tailles au Canada. Les marques de la société comprennent Economical Mutual Insurance Company, Sonnet Insurance Company, Family Insurance Solutions Inc. et Petline Insurance Company. La Compagnie d'assurance mutuelle Economical est un assureur de dommages qui est distribué par des courtiers partenaires agréés. La Sonnet Insurance Company permet de souscrire une assurance directement en ligne. Family Insurance Solutions Inc. est un distributeur d'assurance habitation et d'assurance automobile facultative en Colombie-Britannique.