Les principaux assureurs dommages du Canada ont investi plus de 19,5 milliards de dollars canadiens (14,30 milliards de dollars) dans la production de combustibles fossiles à un moment où le changement climatique accroît les risques pour le secteur, selon un rapport d'un groupe de défense des actionnaires.

Investors for Paris Compliance (I4PC) a demandé aux régulateurs d'examiner les investissements des assureurs dans les combustibles fossiles, estimant qu'ils se traduisent par une augmentation des sinistres et des primes.

Les assureurs investissent généralement les primes pour le compte d'autres clients et ont injecté de l'argent dans des sociétés minières et pétrolières, notamment la société minière canadienne Teck Resources et Imperial Oil, selon le rapport.

L'I4PC a déjà demandé aux autorités de régulation des marchés financiers d'enquêter sur les grandes banques canadiennes pour leurs déclarations liées au climat et pour les informations trompeuses qu'elles auraient fournies sur leurs investissements.

Les conditions météorologiques extrêmes, notamment les incendies de forêt dans l'ouest du Canada et les inondations sur la côte est, ont entraîné l'année dernière plus de 3 milliards de dollars canadiens de sinistres, soit la quatrième année la plus riche en pertes assurées dans l'histoire du Canada.

Selon le rapport d'I4PC, Intact Financial détenait 1,48 milliard de dollars canadiens d'investissements dans les combustibles fossiles l'année dernière, montant qui est tombé à 742 millions de dollars canadiens à la fin du premier trimestre. Interrogée sur cette découverte, Intact a déclaré que l'énergie représentait environ 2 % de ses actifs investis et qu'elle s'était engagée à atteindre un niveau d'émissions nettes nulles d'ici 2050.

La coopérative de crédit et d'assurance québécoise Desjardins, qui, selon le rapport, possède 298 millions de dollars canadiens d'investissements dans les combustibles fossiles, a déclaré que l'énergie représentait 0,6 % de son portefeuille de prêts et qu'elle maintiendrait des relations avec les entreprises qui s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

L'institution financière Definity Financial détient également des investissements dans les combustibles fossiles.

TD Bank, un prêteur qui vend également des assurances, est le plus grand financier des combustibles fossiles avec 15,47 milliards de dollars canadiens, tandis que Fairfax a 1,53 milliard de dollars canadiens d'investissements et a souscrit 809 millions de dollars canadiens.

Definity et Fairfax n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

La Banque TD a déclaré que le rapport "met en contraste le profil d'investissement du Groupe Banque TD dans son ensemble avec celui de compagnies d'assurance dont le mandat est plus ciblé, ce qui influe sur les conclusions tirées".

Le coût de l'assurance a augmenté en raison de la hausse des risques et de l'inflation. Les taux d'assurance habitation et hypothécaire au Canada ont augmenté de plus de 73 % au cours de la dernière décennie, selon I4PC.

I4PC a demandé aux assureurs de mettre en place un plan de transition pour réduire l'exposition aux combustibles fossiles et de divulguer ces plans. (1 $ = 1,3634 dollar canadien) (Reportage de Nivedita Balu à Toronto ; Rédaction de Rod Nickel)