Deinove : Invest Securities abaisse sa cible, reste à 'achat'

Tout en abaissant son objectif de cours sur Deinove de 1,55 à 1,19 euro, Invest Securities réitère son opinion 'achat' en amont du compte rendu du DSMB sur la première partie de l'étude de phase II évaluant DNV3837 dans l'infection au CDI.



Suite à la signature d'un nouveau programme de financement, le bureau d'études actualise son modèle, en intégrant d'abord les résultats 2020 définitifs qui avaient mis en exergue une gestion rigoureuse des dépenses opérationnelles.



Par ailleurs, il ajuste son modèle de la levée découlant du premier programme d'OCA que le groupe n'a pas exercé en totalité. Enfin, il intègre une partie du nouveau programme d'OCA qui lui semble nécessaire pour financer le développement à long terme.



