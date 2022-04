DEINOVE : A suivre aujourd'hui

Données financières EUR USD CA 2021 0,50 M 0,54 M - Résultat net 2021 -6,40 M -6,96 M - Dette nette 2021 11,3 M 12,3 M - PER 2021 -1,36x Rendement 2021 - Capitalisation 9,50 M 10,3 M - VE / CA 2021 41,6x VE / CA 2022 46,5x Nbr Employés 50 Flottant 96,1% Graphique DEINOVE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DEINOVE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 1 Dernier Cours de Clôture 0,30 € Objectif de cours Moyen 1,00 € Ecart / Objectif Moyen 235% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Alexis Rideau Chief Executive Officer Mario Alcaraz Chief Financial & Administrative Officer Charles Woler Chairman Yannick Plétan Independent Director & Chief Medical Officer Georges Gaudriault Chief Scientific Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) DEINOVE -29.68% 10 VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG 41.79% 5 876 RENEWABLE ENERGY GROUP, INC. 42.93% 3 052 NEL ASA -1.12% 2 689 GREEN PLAINS INC. -19.07% 1 508 CROPENERGIES AG 1.79% 1 184