DEINOVE : Alexis RIDEAU est nommé Directeur Général de DEINOVE

Alexis RIDEAU est nommé Directeur Général de DEINOVE

Alexis RIDEAU, Directeur Général Délégué de DEINOVE depuis mai 2020, est désormais Directeur Général de la Société

Charles WOLER, qui a assuré l'intérim de la Direction Générale de DEINOVE, reste Président de son Conseil d'administration, fonction qu’il occupe depuis 2017

DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI), société de biotechnologie française pionnière dans l’exploration et l'exploitation de la biodiversité bactérienne pour relever le défi urgent et planétaire de la résistance aux antimicrobiens, annonce la nomination d’Alexis RIDEAU en qualité de Directeur Général à compter du 8 janvier 2021.

« Le Conseil d’administration et moi-même avons pleine confiance en Alexis. Son arrivée a impulsé la dynamique que nous souhaitions en le nommant Directeur Général Délégué de DEINOVE. II a, en quelques mois, renforcé le positionnement de la Société dans le domaine des antimicrobiens et œuvré à la promotion des capacités scientifiques de DEINOVE auprès de ses partenaires actuels et futurs. Il est désormais le Directeur Général de cette biotech à fort potentiel dans la course contre la résistance aux antimicrobiens », commente Charles WOLER, Président du Conseil d'administration de DEINOVE.

« Je tiens à remercier Charles WOLER, ainsi que les autres membres du Conseil d’administration, de me renouveler leur confiance. Depuis mai dernier, je me suis attelé à la transformation opérationnelle de la Société pour en faire un moteur d’innovation de premier plan dans l'exploration et l’exploitation de la biodiversité microbienne. L’énergie et la détermination des équipes de DEINOVE ont permis que ma prise de fonction se déroule dans les meilleures conditions et ce malgré le contexte de pandémie de COVID-19. Nous sommes ensemble pleinement engagés pour développer DEINOVE en acteur majeur dans la génération de nouveaux antimicrobiens », ajoute Alexis RIDEAU, Directeur Général de DEINOVE.

A PROPOS DE DEINOVE

DEINOVE est une société de biotechnologie française pionnière dans l’exploitation d’un domaine du vivant à 99,9% inexploré : la « matière noire microbienne ». En révélant le potentiel métabolique de bactéries rares ou considérées jusqu’à présent comme incultivables, elle s’attaque à un défi sanitaire et économique d’échelle planétaire : la résistance aux antimicrobiens.

Les nouvelles molécules identifiées et développées par DEINOVE ciblent ainsi les super-pathogènes (microbes devenus résistants à un ou plusieurs antimicrobiens) à l’origine de maladies infectieuses potentiellement mortelles qui se répandent désormais à grande vitesse.

Cette approche de rupture a donné naissance à l’une des toutes premières plateformes de micro-biotechnologie spécialisée au monde et une collection unique de près de 10 000 souches rares et de milliers d’extraits bactériens. Aujourd’hui, DEINOVE conduit plusieurs programmes de développement dont l'essai clinique de Phase II de son premier candidat antibiotique dans les formes sévères d’infections à Clostridioides difficile, l’une des premières urgences mondiales. La Société a aussi développé de nouvelles micro-usines bactériennes qui répondent à l’autre enjeu de la course aux antimicrobiens : la production industrielle de ces composés rares, peu concentrés et aux structures chimiques souvent trop complexes pour être générés par synthèse chimique.

Basée au cœur du parc Euromédecine de Montpellier, DEINOVE est cotée sur EURONEXT GROWTH® (ALDEI – code ISIN FR0010879056) depuis 2010. La Société compte une équipe de plus de 50 personnes et s’appuie sur un réseau de partenaires académiques, technologiques, industriels et institutionnels de rang mondial.

