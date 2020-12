DEINOVE : Emission d'une 4ème tranche d'OCA de 1,5 m

DEINOVE renforce immédiatement sa trésorerie pour financer la poursuite de l'essai clinique de DNV3837 dans le traitement des infections gastro-intestinales sévères causées par Clostridiodes difficile

DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI), société de biotechnologie française pionnière dans l'exploration et l'exploitation de la biodiversité bactérienne pour relever le défi urgent et planétaire de la résistance aux antimicrobiens, et répondre au besoin en ingrédients actifs de nouvelle génération au service de la santé, annonce ce jour l'émission d'une 4ème tranche d'obligations convertibles en actions nouvelles (les 'OCA') dans le cadre de l'accord conclu le 9 juillet 2019[1] avec le fonds European Select Growth Opportunities Fund (l''Investisseur') relatif à un financement par voie d'émission d'OCA pour un montant nominal maximal de 15 millions d'euros, avec 6,5% de décote faciale lors de la conversion en actions, sans intérêt et sans bons de souscription d'actions attachés, sur une durée maximale de 24 mois.

Cette 4ème tranche est composée de 150 OCA d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune, représentant un montant global de 1.500.000 d'euros, intégralement souscrite par l'Investisseur ce jour, conformément au contrat conclu le 9 juillet 2019.

Les caractéristiques des OCA et leur impact dilutif théorique sont détaillés dans le communiqué de presse en date du 9 juillet 2019. DEINOVE rappelle que les 220 OCA émises dans le cadre de la 1ère tranche et les 100 OCA émises dans le cadre de la 2ème tranche ont été intégralement converties. Concernant la 3ème tranche 3 OCA restent à convertir sur les 150 émises.

L'objectif de cette émission pour DEINOVE est de financer la poursuite de l'essai clinique de Phase II aux Etats-Unis testant DNV3837, son candidat antibiotique le plus avancé dans le traitement des infections gastro-intestinales sévères causées par Clostridiodes difficile.

Il est par ailleurs rappelé que DEINOVE et l'Investisseur ont conclu en date du 2 avril 2020 un avenant au contrat conclu le 9 juillet 2019[2].

[1] Communiqué de presse en date du 9 juillet 2019 disponible sur le site internet de la Société (https://www.deinove.com/fr/actualites/tous-les-communiques/emission-doca-pour-montant-nominal-maximum-15meu-emission-dune-1ere-tranche-22meu)

[2] Communiqué de presse en date du 3 avril 2020 disponible sur le site internet de la Société (https://www.deinove.com/fr/actualites/tous-les-communiques/emission-dune-2eme-tranche-doca-1-meu)