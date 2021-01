DEINOVE : L'équipe Business développement de DEINOVE se renforce pour déployer la stratégie de partenariats de la Société

L’équipe Business développement de DEINOVE se renforce pour déployer la stratégie de partenariats de la Société

Hervé ANSANAY, PhD, ancien Directeur du Transfert de technologies et du Business Développement à la SATT AxLR de Montpellier, est nommé Directeur du Business développement

Corentin CHABOUD, précédemment responsable des affaires européennes et des financements compétitifs de l’IRT BIOASTER, devient Grant Officer chez DEINOVE

DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI), société de biotechnologie française pionnière dans l’exploration et l'exploitation de la biodiversité bactérienne pour relever le défi urgent et planétaire de la résistance aux antimicrobiens, annonce le renforcement de son équipe en charge du Business développement avec l’intégration d’Hervé ANSANAY au poste de Directeur et de Corentin CHABOUD au nouveau poste de Grant Officer. Ces deux recrutements permettront d’intensifier la mise en place de partenariats stratégiques rémunérateurs et l’accès à des financements non-dilutifs, pour soutenir le développement de solutions thérapeutiques dans le domaine des antimicrobiens.

Alexis RIDEAU, Directeur Général de DEINOVE précise : « Ces recrutements sont essentiels pour DEINOVE car le développement d’antimicrobiens demande un effort conséquent pour une biotech, jusqu’à leurs valorisations financières sous forme de licence. Notre premier axe de financement consiste à donner l’accès à notre biodiversité et savoir-faire dans des domaines non thérapeutiques : cela permet à nos partenaires de développer de nouveaux produits d’origine naturelle et à DEINOVE de renforcer sa trésorerie. Notre seconde priorité est de bénéficier des systèmes d’incitations au développement d’antimicrobiens, mis en place par de nombreuses instances internationales : ils représentent une source non négligeable de financements non-dilutifs et/ou participatifs, qui requièrent une connaissance fine et un effort constant pour y accéder ».

Hervé ANSANAY, PhD, apporte 20 ans d’expérience dans l’accompagnement d’entreprises innovantes et le transfert de technologies. Précédemment Directeur du Transfert de technologies et du Business Développement à la SATT AxLR de Montpellier, il y a également occupé la fonction de Directeur des Opérations. De 2013 à 2015, il était Business Developer à la SATT Nord. Après son doctorat et son post-doc en biochimie et biologie moléculaire, Hervé a été pendant plus de 10 ans chef de projets R&D chez Cisbio Bioassays, notamment en charge des développements drivés par le marché.

Corentin CHABOUD dispose de 10 ans d’expérience dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques partenariales et du financement de projets de R&D, de 2015 à 2020 au sein de l’IRT BIOASTER, précédemment à l’INSERM, à l’INRAE et au Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Corentin est diplômé de SciencesPo Toulouse et de l’ESSEC.

A PROPOS DE DEINOVE

DEINOVE est une société de biotechnologie française pionnière dans l’exploitation d’un domaine du vivant à 99,9% inexploré : la « matière noire microbienne ». En révélant le potentiel métabolique de bactéries rares ou considérées jusqu’à présent comme incultivables, elle s’attaque à un défi sanitaire et économique d’échelle planétaire : la résistance aux antimicrobiens.

Les nouvelles molécules identifiées et développées par DEINOVE ciblent ainsi les super-pathogènes (microbes devenus résistants à un ou plusieurs antimicrobiens) à l’origine de maladies infectieuses potentiellement mortelles qui se répandent désormais à grande vitesse.

Cette approche de rupture a donné naissance à l’une des toutes premières plateformes de micro-biotechnologie spécialisée au monde et une collection unique de près de 10 000 souches rares et de milliers d’extraits bactériens. Aujourd’hui, DEINOVE conduit plusieurs programmes de développement dont l'essai clinique de Phase II de son premier candidat antibiotique dans les formes sévères d’infections à Clostridioides difficile, l’une des premières urgences mondiales. La Société a aussi développé de nouvelles micro-usines bactériennes qui répondent à l’autre enjeu de la course aux antimicrobiens : la production industrielle de ces composés rares, peu concentrés et aux structures chimiques souvent trop complexes pour être générés par synthèse chimique.

Basée au cœur du parc Euromédecine de Montpellier, DEINOVE est cotée sur EURONEXT GROWTH® (ALDEI – code ISIN FR0010879056) depuis 2010. La Société compte une équipe de plus de 50 personnes et s’appuie sur un réseau de partenaires académiques, technologiques, industriels et institutionnels de rang mondial.

CONTACTS

Investisseurs



Mario Alcaraz



Directeur Administratif et Financier



+33 (0)4 48 19 01 00



ir@deinove.com



Médias



ATCG Partners – Marie PUVIEUX



+33 (0)9 81 87 46 72 / +33 (0)6 10 54 36 72



communication@deinove.com



Pièce jointe