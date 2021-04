DEINOVE : Annual financial report 20120 (French version)

Rapport financier annuel 2020 Groupe DEINOVE Cap Sigma - ZAC Euromédecine II 1682 rue de la Valsière - 34790 Grabels Tél. : + 33 4 48 19 01 00 Fax : + 33 4 99 23 24 50

SOMMAIRE 1 | ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL............................................................................................................... 2 2 | MESSAGE DU PRÉSIDENT ................................................................................. 3 3 | RAPPORT DE GESTION ...................................................................................... 4 3 | 1 Informations sur la vie économique de la Société et du Groupe...................................................... 4 3 | 2 Présentation des comptes et autres informations financières ........................................................ 33 3 | 3 Gouvernement d'entreprise ................................................................................................................. 50 3 | 4 Informations relatives aux titres de la Société................................................................................... 55 4 | RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE.................................................................................................. 57 4 | 1 Liste des mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire social durant l'exercice................................................................................................................................................ 57 4 | 2 Conventions réglementées .................................................................................................................. 60 4 | 3 Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'Assemblée Générale des actionnaires.................................................................................................................................... 61 4 | 4 Modalité d'exercice de la Direction générale .................................................................................... 65 5 | COMPTES CONSOLIDES POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 202066 5 | 1 Bilan......................................................................................................................................................... 67 5 | 2 Compte de résultat................................................................................................................................ 68 5 | 3 Tableau de variation des capitaux propres........................................................................................ 69 5 | 4 Tableau de flux de trésorerie nette..................................................................................................... 70 5 | 5 Notes annexes aux états financiers consolidés................................................................................. 71 6 | COMPTES SOCIAUX DE LA SOCIETE DEINOVE SA POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 .................................................................................. 107 6 | 1 Bilan....................................................................................................................................................... 107 6 | 2 Compte de résultat.............................................................................................................................. 109 6 | 3 Notes annexes aux états financiers sociaux .................................................................................... 109 7 | RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ............................................. 140 7 | 1 Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels................................................. 140 7 | 2 Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes consolidés............................................ 143 7 | 3 Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées................... 146 Rapport financier annuel 2020 DEINOVE- 1

1 | ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL J'atteste, qu'à ma connaissance, les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion figurant en page 4 à 57 présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et qu'il décrit les principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. À Grabels, le 23 avril 2021 Monsieur Alexis RIDEAU Directeur Général Rapport financier annuel 2020 DEINOVE- 2

2 | MESSAGE DU PRÉSIDENT Madame, Monsieur, Chers actionnaires, L'année 2020 aura été une année de défis sans précédents dans l'histoire de DEINOVE. Les impacts économiques et sanitaires de la pandémie de Covid-19 nous ont tous durement touchés. C'est dans ce contexte qu'Alexis RIDEAU a repris la direction de la société en mai 2020. Les transformations entreprises depuis son arrivée sont importantes et ont déjà commencé à porter leur fruit. Les effets de la revue des coûts opérationnels, faite avec l'appui de Mario ALCARAZ, notre nouveau directeur financier, se font déjà ressentir dans les résultats 2020 et sont une étape nécessaire pour pérenniser la plateforme. C'est pourquoi le Conseil d'Administration et moi-même avons renouvelé notre confiance à Alexis RIDEAU, en le nommant Directeur Général de DEINOVE début 2021. La pandémie de Covid-19 nous a rappelé la vulnérabilité de nos sociétés face aux pandémies. Le défi de la résistance aux antimicrobiens est une réalité grandissante et DEINOVE se positionne pour y répondre. Le recentrage stratégique sur nos activités thérapeutiques permet également d'exploiter l'entièreté des compétences acquises au cours de l'histoire de DEINOVE pour en faire un acteur de premier plan de l'exploration de la matière noire microbienne, et ainsi un acteur majeur dans la génération de nouveaux antimicrobiens. L'essai de Phase II évaluant DNV3837 chez des patients atteints d'infection gastrointestinale à Clostridioides difficile est représentative de cette orientation stratégique. Le contexte sanitaire a perturbé le recrutement de patients mais n'a pas empêché la poursuite de l'essai. La signature d'un partenariat avec la société hollandaise DSM donne une nouvelle dynamique à l'activité non-thérapeutique de DEINOVE, dans le but de rendre cette activité profitable et créatrice de ressources pour l'activité antimicrobienne. L'objectif est d'intensifier la mise en place de nouveaux partenariats, à l'instar de celui signé avec DSM, ainsi que d'accéder à des financements non-dilutifs pour soutenir le développement de nouveaux antimicrobiens. 2021 s'annonce encore comme une année compliquée pour laquelle les objectifs de la direction restent inchangés : faire avancer le programme DNV3837 vers une Phase III et un possible contrat de licence, signer des partenariats rémunérateurs pour les activités non-thérapeutiques, et maîtriser l'ensemble de nos charges pour conserver des marges de manœuvre financières. Nous demeurons motivés et engagés pour mener à bien tous ces projets et être à la hauteur de vos attentes. Nous vous remercions de votre confiance. Dr Charles WOLER Président Rapport financier annuel 2020 DEINOVE- 3

3 | RAPPORT DE GESTION Dans le présent rapport, le terme « Groupe » désigne la société DEINOVE et sa filiale MORPHOCHEM (Allemagne), les termes « DEINOVE » ou la « Société » désignent la société DEINOVE. Les termes « MORPHOCHEM » ou la « Filiale » désigne la société MORPHOCHEM. 3 | 1 Informations sur la vie économique de la Société et du Groupe 3.1.1 DESCRIPTION DES ACTIVITES DU GROUPE DEINOVE 3.1.1.1 PROFIL DEINOVE est une société de biotechnologie française pionnière dans l'exploitation d'un domaine du vivant à 99,9% inexploré : la « matière noire microbienne »1. En révélant le potentiel métabolique de bactéries rares ou considérées jusqu'à présent comme incultivables, elle s'attaque à un défi sanitaire et économique d'échelle planétaire : la résistance aux antimicrobiens2. Les nouvelles molécules identifiées et développées par DEINOVE ciblent ainsi les super-pathogènes (microbes devenus résistants à un ou plusieurs antimicrobiens) à l'origine de maladies infectieuses potentiellement mortelles qui se répandent désormais à grande vitesse. Cette approche de rupture a donné naissance à l'une des toutes premières plateformes de micro- biotechnologie spécialisée au monde et une collection unique de près de 10 000 souches rares et de milliers d'extraits bactériens. Aujourd'hui, DEINOVE conduit plusieurs programmes de développement dont l'essai clinique de Phase II de son premier candidat antibiotique dans les formes sévères d'infections à Clostridioides difficile, l'une des premières urgences mondiales. La Société a aussi développé de nouvelles micro-usines bactériennes qui répondent à l'autre enjeu de la course aux antimicrobiens : la production industrielle de ces composés rares, peu concentrés et aux structures chimiques souvent trop complexes pour être générés par synthèse chimique. Basée au cœur du parc Euromédecine de Montpellier, DEINOVE est cotée sur EURONEXT GROWTH® (ALDEI - code ISIN FR0010879056) depuis 2010. La Société compte une équipe de plus de 50 personnes et s'appuie sur un réseau de partenaires académiques, technologiques, industriels et institutionnels de rang mondial. 3.1.1.2 PRINCIPAUX PROGRAMMES EN DEVELOPPEMENT 3.1.1.2.1 Nouveaux antimicrobiens La pandémie de COVID-19 a révélé au public à quel point les maladies infectieuses constituent une menace pour l'humanité. Évidemment, les spécialistes ont fait ce constat depuis très longtemps. À l'instar du coronavirus SARS-CoV-2, de nombreux autres pathogènes (virus, bactéries, champignons et parasites) pourraient conduire à la même situation si nous ne disposions pas de médicaments pour les Kenneth J. Locey and Jay T. Lennon, Scaling laws predict global microbial diversity, PNAS May 24, 2016 113 (21) 5970-5975 Tackling Drug-Resistant Infections Globally: Final Report And Recommendations The Review On Antimicrobial Resistance Chaired By Jim

