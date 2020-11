DEINOVE signe une licence d'évaluation et de développement technologique avec DSM

DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI), société de biotechnologie française pionnière dans l’exploration et l'exploitation de la biodiversité bactérienne pour relever le défi urgent et planétaire de la résistance aux antimicrobiens, et répondre au besoin en ingrédients actifs de nouvelle génération au service de la santé, annonce la signature d'une licence d'évaluation et de développement technologique avec DSM, une entreprise internationale active dans les domaines de la nutrition, de la santé et du mode de vie écoresponsable.

Dans le cadre de cet accord, DSM évaluera le potentiel d'une souche microbienne de DEINOVE en tant qu'additif alimentaire, cette souche ayant été sélectionnée et caractérisée au cours du programme Color-2B. Le programme d'évaluation et de développement technologique est assuré et supervisé par DSM. Aux fins exclusives des activités de cette collaboration, DSM se voit accorder une licence exclusive temporaire pour utiliser la souche exclusive de DEINOVE et accéder aux données de propriété intellectuelle liées à la souche et nécessaires aux activités de la collaboration. En contrepartie de ces dispositions, DEINOVE recevra un paiement initial et des paiements d'étapes pendant l'exécution du programme (montant non divulgué). Si DSM décide que les activités de collaboration sont fructueuses, DEINOVE et DSM poursuivront les négociations en vue d'un accord de licence commerciale.

"Cette collaboration avec un acteur majeur dans le domaine de la nutrition animale est totalement en ligne avec notre stratégie de partenariat R&D dans les activités non thérapeutiques et souligne la qualité du travail effectué dans le cadre du programme Color-2B" commente Alexis Rideau, Directeur Général Adjoint de DEINOVE. "Nous espérons que ce programme d'évaluation et de développement technologique aboutira au lancement d'un nouveau principe actif découvert et sélectionné par DEINOVE à partir de sa souchothèque exclusive".

A PROPOS DE DEINOVE

DEINOVE est une société de biotechnologie française, pionnière dans l’exploration et l'exploitation de la biodiversité bactérienne pour relever le défi urgent et planétaire de la résistance aux antimicrobiens, et répondre au besoin en ingrédients actifs de nouvelle génération au service de la santé.

La Société a constitué une collection unique de plus de 10 000 souches bactériennes et a développé une plateforme technologique entièrement intégrée qui concentre le meilleur de la culture biologique, de la biologie synthétique et des micro-biotechnologies.

Aujourd'hui, DEINOVE mène plusieurs programmes de développement, dont le candidat antibiotique DNV3837, en essai clinique de phase II dans les infections gastrointestinales sévères à Clostridioides difficile, un réel défi thérapeutique. Au travers de son autre programme AGIR (Antibiotiques contre les Germes Infectieux Résistants), soutenu par Bpifrance, elle poursuit parallèlement l’exploration de la biodiversité pour alimenter son portefeuille en nouvelles molécules. Elle s’appuie sur sa propre biodiversité et sur celle qui lui est confiée par d’autres spécialistes du domaine.

DEINOVE a également développé et amené sur le marché 4 principes actifs particulièrement innovants : deux produits par Deinococcus geothermalis (phytoène et neurosporène), ainsi que deux extraits cellulaires développés en collaboration.

DEINOVE, implantée dans le parc d’activités Euromédecine de Montpellier, emploie 56 collaborateurs, essentiellement des chercheurs, ingénieurs et techniciens, et a déposé plus de 350 demandes de brevets à l’international. Elle est cotée sur EURONEXT GROWTH® (ALDEI – code ISIN FR0010879056).

CONTACTS

Contact investisseurs

Mario Alcaraz

Directeur administratif et financier

Tél : +33 (0)4 48 19 01 00

ir@deinove.com







Contact Presse

ALIZE RP - Caroline Carmagnol

Tél : +33 (0)6 64 18 99 59

communication@deinove.com





Pièce jointe