DÉKUPLE : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2022

Croissance robuste du chiffre d’affaires (+17,9%) stimulée par la forte dynamique des activités de marketing digital (+46,3%)

Paris, le 29 août 2022 (8h00) - Le Groupe DÉKUPLE, expert du data marketing cross-canal, publie ce jour son chiffre d’affaires pour le premier semestre 2022.

Bertrand Laurioz, Président Directeur Général déclare : « Avec un chiffre d’affaires en croissance de +17,9%, l’activité du premier semestre 2022 affiche une performance solide, tirée notamment par l’expansion de nos activités de marketing digital et témoignant de la bonne résilience de DÉKUPLE face aux incertitudes économiques actuelles.

Nos activités de marketing digital, qui représentent 50,8% du chiffre d’affaires consolidé contre 40,9% il y a un an, confirment leur forte croissance avec des ventes en progression de +46,3% portées par le dynamisme du marché du data marketing et par l’attractivité croissante de nos offres multi-expertes de conseil et d’ingénierie pour améliorer les performances marketing et business des marques.

Nos activités à portefeuille demeurent solides malgré une conjoncture défavorable. Notre activité Magazines, en retrait de -4% sur une base de comparaison élevée, est marquée par une baisse des rendements commerciaux qui a été partiellement compensée par la hausse des prix de la presse magazine. Parallèlement, l’activité Assurances poursuit son déploiement avec une croissance de +27%, portée par l’intégration des actifs stratégiques de l’AssurTech Qape - KOVERS depuis fin 2021 et l’élargissement de notre offre à l’assurance santé.

Alors que DÉKUPLE célèbre ses 50 ans cette année, nous sommes confiants dans notre capacité à continuer de développer nos activités en proposant des dispositifs performants à nos clients, et en renforçant nos équipes d’experts. Grâce à notre capacité d’innovation et également à la croissance externe en nous rapprochant d’entreprises innovantes, nous entendons poursuivre notre diversification sur toute la fonction data-marketing.

Fort d’un positionnement unique et de fondamentaux solides, DÉKUPLE met en œuvre son plan stratégique « Ambition 2025 » afin de devenir un leader du data-marketing en Europe. »

CHIFFRES CLES DU SEMESTRE

Le Groupe DÉKUPLE enregistre au premier semestre 2022 un chiffre d’affaires1 de 89,1 M€ en croissance de +17,9%. La marge brute2 du Groupe s’établit à 72,0 M€ et progresse de +12,6% par rapport à l’année précédente.

Par groupe d’activités, l’évolution du chiffre d’affaires du Groupe est la suivante :

En M€ S1 2022 S1 2021 Variation Magazines 39,7 41,4 -4,0 % Marketing digital 45,2 30,9 +46,3 % Assurances 4,1 3,2 +27,0 % Chiffre d’affaires 89,1 75,5 +17,9 %

Par zone géographique, l’évolution du chiffre d’affaires et la suivante :

En M€ S1 2022 S1 2021 Variation France 80,1 67,8 +18,2 % Espagne 8,9 7,7 +15,5 % Chiffre d'affaires 89,1 75,5 +17,9 %

Par groupe d’activités, l’évolution de la marge brute du Groupe est la suivante :

En M€ S1 2022 S1 2021 Variation Magazines 39,7 41,4 -4,0 % Marketing Digital 28,1 19,3 +45,8 % Assurances 4,1 3,2 +27,0 % Marge brute 72,0 63,9 +12,6 %

MAGAZINES : RETRAIT DES VENTES SUR UNE BASE DE COMPARAISON ÉLEVÉE

Les activités historiques d’abonnements magazines enregistrent un Volume d’Affaires Brut3 de 107,0 M€ en baisse de -4,4% et une marge brute de 39,7 M€, en baisse de -4,0% du fait d’une base de comparaison élevée - rappelons que les ventes d’abonnements à durée libre du premier semestre 2021 étaient en croissance de +9,8% - et d’une conjoncture économique dégradée au printemps 2022. La hausse des prix des éditeurs de presse permet de compenser partiellement la baisse des recrutements sur les nouvelles campagnes commerciales, qui se traduit au 30 juin 2022 par un recul de -9,6% du portefeuille d’abonnements actifs à durée libre à 2 370 milliers d'unités.

En milliers d’unités 30 juin 2022 30 juin 2021 Variation Abonnements actifs à durée libre 2 370 2 621 -9,6 %

MARKETING DIGITAL : POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DE FORTE CROISSANCE EN CONSEIL ET EN INGÉNIERIE

Les activités de Marketing Digital confirment leur dynamique de forte croissance avec une marge brute de 28,1 M€ en progression de +45,8% par rapport à un premier semestre 2021 qui était lui-même en progression de +36,2%.

La marge brute des offres de conseil (17,8 M€) est en hausse de +39,7%. La croissance repose sur un flux d’affaires important chez Converteo, fleuron français du conseil en stratégie data et digital, sur des domaines en perpétuelle évolution et en constante innovation. Malgré un marché du recrutement sous tension, les effectifs continuent de croître pour dépasser désormais les 300 collaborateurs et ainsi accompagner l’expansion des quatre practices principales (Data x Business Consulting, Analytics x Digital Products, Media x CRM, Technologie x Data).

La marge brute des offres d’Ingénierie Marketing en France (8,1 M€) progresse de +86,3% tenant compte d’un effet de périmètre de 3,3 M€ lié à l’intégration depuis le troisième trimestre 2021 de la société Reech (expert du Marketing d’Influence). A périmètre comparable, les offres d’Ingénierie Marketing sont en croissance de +5,6%, en ligne avec l’évolution du marché.

La marge brute des offres de services marketing en Espagne (2,2 M€) est en hausse de +0,7% avec un rythme d’opérations comparable à l’année précédente.

Marge brute - En M€ S1 2022 S1 2021 Variation Conseil – France 17,8 12,7 +39,7 % Ingénierie Marketing - France 8,1 4,4 +86,3 % Services Marketing - Espagne 2,2 2,2 +0,7 % Marge brute Marketing Digital 28,1 19,3 +45,8 %

ASSURANCES : BELLE CROISSANCE SOUS L’EFFET DE L’INTÉGRATION DES ACTIFS DE QAPE / KOVERS

La marge brute de la filiale ADLP Assurances, spécialisée dans le courtage d’assurances affinitaires par data marketing, s’établit à 4,1 M€ en progression de +27%. L’activité poursuit le développement de son portefeuille d’assurés. Elle est dynamisée par le renforcement de son offre produits dans le domaine des complémentaires Santé depuis l’intégration fin 2021 des actifs technologiques de l’AssurTech QAPE et des actifs de KOVERS, première mutuelle d’assurance labellisée "Assurance Santé Ethique".

PERSPECTIVES

Malgré les incertitudes liées au contexte économique global, le Groupe DÉKUPLE maintient le cap de sa stratégie « Ambition 2025 » visant à devenir un leader européen du data marketing. Les solides ressources financières du Groupe lui permettent notamment de soutenir une croissance offensive dans le marketing digital afin d’y renforcer ses positions, tout en poursuivant ses investissements commerciaux dans ses activités à portefeuille génératrices de revenus récurrents.

À propos de DÉKUPLE

Créé en 1972, DÉKUPLE est un acteur majeur du data marketing cross-canal. Le Groupe conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires et clients, des services d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Ses expertises lui permettent d’accompagner les marques dans leurs besoins marketing mais aussi de créer pour son compte des portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Le Groupe travaille aujourd’hui avec 2/3 des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI.

DÉKUPLE a réalisé 164,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021. Présent en France, en Espagne, au Portugal et en Chine, le Groupe emploie plus de 700 personnes.

DÉKUPLE est la marque commerciale d’ADLPartner Société Anonyme à conseil d’administration cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C.

Code ISIN : FR0000062978 - DKUPL

www.dekuple.com



Contacts



DÉKUPLE

Relations Investisseurs & Information financière

tel : +33 1 41 58 72 03 - relations.investisseurs@dekuple.com



CALYPTUS

Cyril Combe - tel : +33 1 53 65 68 68 - dekuple@calyptus.net



1 Le chiffre d’affaires (dont la détermination repose sur le statut français de commissionnaire de presse pour les ventes d’abonnements) ne tient compte que du montant de la rémunération versée par les éditeurs de presse ; dans le cas des ventes d’abonnements, le chiffre d’affaires correspond donc en réalité à une marge brute, puisqu’il déduit du montant des ventes encaissées le coût des magazines vendus. Pour les commissions d’acquisition et de gestion relevant de la vente de contrats d’assurance, le chiffre d’affaires comprend les commissions émises et à émettre, acquises à la date de clôture des comptes, nettes d’annulation.

2 En ce qui concerne, les activités de marketing digital, la marge brute représente l’ensemble du chiffre d’affaires (total des factures émises : honoraires, commissions et achats refacturés aux clients) diminués de l’ensemble des coûts d’achat extérieurs effectués pour le compte des clients. Elle est égale au chiffre d’affaires en ce qui concerne les activités magazines et assurances.

3 Le volume d’affaires brut représente la valeur des abonnements et autres produits commercialisés. Il est égal au chiffre d’affaires en ce qui concerne les activités d’assurances.

