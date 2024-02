Chiffre d’affaires : 199,7 M€ (+ 10,2 %)

Marge brute : 161,2 M€ (+ 11,4 %)



Croissance soutenue du marketing digital

avec une marge brute en hausse de + 38,6 %

Paris, le 26 février 2024 (8h00) - Le Groupe DÉKUPLE, expert du data marketing cross-canal, annonce son chiffre d’affaires de l’exercice 2023.

Bertrand Laurioz, Président Directeur Général déclare : « En 2023, le Groupe DÉKUPLE a maintenu son rythme de croissance soutenu pour atteindre les 200 M€ de chiffre d'affaires. En phase avec son plan "Ambition 2025", visant à devenir leader du data marketing en Europe, DÉKUPLE continue de croître et son mix d’activités confirme sa résilience dans une conjoncture socio-économique pourtant tendue.

Nos activités de Marketing Digital ont été les principaux moteurs de cette performance. Représentant désormais 60 % du chiffre d’affaires consolidé contre 36,5 % il y a trois ans, ces activités ont maintenu l’intensité de leur développement avec une progression de leur marge brute de +39 % par rapport à 2022. Cette croissance est stimulée par l’expansion continue de nos activités de conseil et par le fort développement de nos activités d’ingénierie et d’engagement marketing. Au cours de l’exercice, nous avons élargi notre empreinte grâce à des acquisitions stratégiques et introduit de nouvelles offres. Nos avancées dans le domaine de l'Intelligence Artificielle ont été également significatives, ouvrant de nouvelles voies pour l'efficacité et la créativité dans les opérations au service de nos clients et partenaires.

Cette évolution favorable de nos activités BtoB a très largement compensé le tassement de nos activités BtoC qui, malgré un contexte de consommation défavorable, ont poursuivi leurs importants investissements commerciaux afin de soutenir leurs portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Dans un marché de la presse en net retrait, l'activité Magazines a légèrement amélioré ses recrutements de nouveaux abonnés au second semestre, permettant de limiter le retrait des ventes sur l’ensemble de l’exercice à -7,8 %. Parallèlement, l'activité Assurances enregistre une performance solide avec des ventes quasi stables face à une base de comparaison élevée en 2022.

Au cours des trois dernières années, notre Groupe s’est imposé comme un partenaire privilégié de la transformation digitale et marketing de nos clients en plaçant la data et la technologie au cœur de notre modèle innovant. Notre organisation multi-entrepreneuriale, responsabilisée, focalisée sur la croissance et la performance, ainsi que le talent de nos 1.000 ingénieurs, consultants et experts marketing nous positionnent favorablement pour poursuivre le développement de DÉKUPLE.

Fort de solides moyens financiers, nous sommes attentifs aux opportunités de croissance externe, en France et en Europe, dans des domaines complémentaires à fort potentiel. Nous poursuivrons par ailleurs nos investissements dans l’IA Générative au service de nos prestations.

Confiants dans notre modèle, nous sommes déterminés à réaliser une nouvelle année de croissance en 2024. »

CHIFFRES CLÉS DE L’ACTIVITÉ 2023

Le Groupe DÉKUPLE réalise en 2023 un chiffre d’affaires1 consolidé de 199,7 M€, en croissance de +10,2 % par rapport à 2022. La marge brute2 s’établit à 161,2 M€, en croissance de +11,4 %.

Au quatrième trimestre 2023, malgré une dynamique de marché moins favorable, le Groupe enregistre une croissance solide de son chiffre d’affaires de +8,4 % par rapport à une base de comparaison élevée au quatrième trimestre 2022.

L’évolution du chiffre d’affaires du Groupe par trimestre et activité est la suivante :

En M€ 2023 2022 Variation 1er trimestre 47,9 45,9 + 4,3% 2ème trimestre 48,2 43,1 + 11,7% 3ème trimestre 49,4 42,2 + 17,0% 4ème trimestre 54,2 50,0 + 8,4 % Chiffre d’affaires annuel 199,7 181,3 + 10,2 % Dont Marketing digital 119,8 95,2 + 25,8 % Magazines 71,5 77,6 - 7,8 % Assurances 8,3 8,4 - 1,1 %

L’évolution de la marge brute du Groupe par activité est la suivante :

En M€ 2023 2022 Variation Marketing Digital 81,4 58,7 + 38,6 % Magazines 71,5 77,6 - 7,8 % Assurances 8,3 8,4 - 1,1 % Marge brute 161,2 144,8 + 11,4 %

MARKETING DIGITAL : EXPANSION ET DIVERSIFICATION

Les activités de Marketing Digital ont soutenu leur trajectoire de forte croissance avec une marge brute de 81,4 M€ en croissance de +38,6 % par rapport à 2022 qui était elle-même en progression de +31,2 % par rapport à 2021.

Les offres de conseil enregistrent une marge brute à 40,8 M€ en progression de +19,9 %. Cette évolution témoigne de la dynamique de croissance régulière de la filiale Converteo, acteur majeur du conseil en stratégie data et digitale, qui a maintenu en 2023 son rythme de recrutement pour rassembler désormais plus de 400 consultants au service de grandes marques. Le cabinet a poursuivi également sa diversification avec l'acquisition en avril 2023, des actifs stratégiques de Synomia, une entreprise française pionnière dans l'analyse sémantique par intelligence artificielle.

Les offres d’Agences et Solutions marketing en France enregistrent une marge brute de 35,4 M€, en progression de +76,6 %, qui tient compte d’un effet de périmètre3 de 18,6 M€ lié à la consolidation de Brainsonic (agence de communication leader de l’engagement marketing) depuis septembre 2022, de Smart Traffik (société technologique de présence management et de mesure de l’impact des investissements marketing sur le trafic et les ventes) depuis décembre 2022, et de la société Le Nouveau Bélier (agence conseil en stratégie publicitaire, experte du Retail) depuis juillet 2023. À périmètre constant, les activités enregistrent une croissance de +2,5 %.

Les offres d’Agences et Solutions marketing en Espagne enregistrent une marge brute de 5,1 M€ en progression de +11,0 %. L’activité s’est redressée au second semestre sous l’effet de l’évolution du mix-marketing vers des offres de services à plus forte valeur ajoutée.

Marge brute - En M€ 2023 2022 Variation Conseil – France 40,8 34,0 + 19,9 % Agences et Solutions marketing - France 35,4 20,1 + 76,6 % Agences et Solutions marketing - Espagne 5,1 4,6 + 11,0 % Marge brute Marketing Digital 81,4 58,7 + 38,6 %

MAGAZINES : INVESTISSEMENTS COMMERCIAUX SIGNIFICATIFS MALGRÉ LE CONTEXTE DÉFAVORABLE

L’offre magazines enregistre une marge brute de 71,5 M€, en retrait de -7,8 %, pour un Volume d’Affaires Brut4 de 191,5 M€ (-8,4%). Dans un marché de la presse en baisse, l'activité a été impactée par un contexte de consommation défavorable, principalement dû à la contraction du pouvoir d'achat. Malgré l'augmentation des coûts d'acquisition, les investissements commerciaux importants ont été maintenus, confortant le Groupe dans sa position de partenaire majeur des éditeurs de presse, et le lancement de nouvelles campagnes de fidélisation en partenariat avec des grandes marques a contribué à atténuer le repli de la marge brute, en particulier au second semestre. Le portefeuille d'abonnements actifs à durée libre au 31 décembre 2023 affiche une diminution de -9,9 % par rapport à l'année précédente, atteignant 2,024 millions d’abonnements.

ASSURANCES : STABILITÉ DES VENTES

La filiale DÉKUPLE Assurance, spécialisée dans le courtage d’assurances affinitaires par data marketing, enregistre une marge brute de 8,3 M€, quasi stable (-1,1%) au regard d’une base de comparaison élevée en 2022, qui était en croissance de + 14,7 % suite à l’intégration des actifs de l’AssurTech Qape et de sa complémentaire santé KOVERS. DÉKUPLE Assurance poursuit sa démarche d’innovation marketing dans l’assurance Santé afin de soutenir le développement de son portefeuille d’assurés.

PERSPECTIVES

Le Groupe DÉKUPLE maintient le cap de sa stratégie « Ambition 2025 » visant à devenir un leader européen du data marketing. Ses ressources financières lui permettent, d’une part, de poursuivre ses investissements commerciaux dans ses activités Magazines et Assurances afin de développer ses portefeuilles de contrats générateurs de revenus récurrents, et d’autre part, de soutenir le développement de ses offres de Marketing Digital par croissance organique et croissance externe.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Résultats annuels 2023, le vendredi 29 mars 2024 (après bourse)

Rapport annuel 2023, le jeudi 18 avril 2024 (après bourse)

À propos de DÉKUPLE

DÉKUPLE est un acteur majeur européen du data marketing cross-canal. Ses expertises associant conseil, créativité, data et technologie lui permettent d’accompagner les marques dans la transformation de leur marketing, au service de la performance business. Le Groupe conçoit et met en œuvre, pour ses partenaires et clients, des dispositifs d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec plus de 500 marques de grands groupes ou ETI, en Europe et à l’international.

Créé en 1972, DÉKUPLE a réalisé 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023. Présent en Europe et en Chine, le Groupe emploie plus de 1 000 collaborateurs animés par des valeurs communes : l’esprit de conquête, le respect et l’entraide.

DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL - www.dekuple.com



1 Le chiffre d’affaires (dont la détermination repose sur le statut français de commissionnaire de presse pour les ventes d’abonnements) ne tient compte que du montant de la rémunération versée par les éditeurs de presse ; dans le cas des ventes d’abonnements, le chiffre d’affaires correspond donc en réalité à une marge brute, puisqu’il déduit du montant des ventes encaissées le coût des magazines vendus. Pour les commissions d’acquisition et de gestion relevant de la vente de contrats d’assurance, le chiffre d’affaires comprend les commissions émises et à émettre, acquises à la date de clôture des comptes, nettes d’annulation.

2 En ce qui concerne, les activités de marketing digital, la marge brute représente l’ensemble du chiffre d’affaires (total des factures émises : honoraires, commissions et achats refacturés aux clients) diminués de l’ensemble des coûts d’achat extérieurs effectués pour le compte des clients. Elle est égale au chiffre d’affaires en ce qui concerne les activités magazines et assurances.

3 L'effet périmètre se calcule (i) en éliminant le chiffre d'affaires des sociétés acquises au cours de la période ou de la période comparable et (ii) en éliminant le chiffre d'affaires des sociétés cédées au cours de la période ou de la période comparable. L’activité à périmètre constant ne tient donc pas compte de cet effet de périmètre au cours de la période considérée.

4 Le volume d’affaires brut représente la valeur des abonnements et autres produits commercialisés. Il est égal au chiffre d’affaires en ce qui concerne les activités d’assurances.

