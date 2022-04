DEKUPLE : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2021

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2021

Paris, le 15 avril 2022 (19h00) - Le Groupe DÉKUPLE, expert du data marketing cross-canal, annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel de l'exercice 2021.

Le rapport financier annuel 2021, contenant notamment le rapport de gestion, le rapport sur le gouvernement d’entreprise, la déclaration de performance extra-financière et le descriptif du programme de rachat d’actions, peut être consulté au format ESEF (European Single Electronic Format) et en version PDF sur le site Internet de la Société à l’adresse www.dekuple.com dans la rubrique Investisseurs.

À propos de DÉKUPLE

Créé en 1972, DÉKUPLE est un acteur majeur du data marketing cross-canal. Le Groupe conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires et clients, des services d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Ses expertises lui permettent d’accompagner les marques dans leurs besoins marketing mais aussi de créer pour son compte des portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Le Groupe travaille aujourd’hui avec 2/3 des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI.

DÉKUPLE a réalisé 164,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021. Présent en France, en Espagne, au Portugal et en Chine, le Groupe emploie plus de 700 personnes.

DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C.

Code ISIN : FR0000062978 - DKUPL

www.dekuple.com



