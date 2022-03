DÉKUPLE : RESULTATS 2021 EN FORTE CROISSANCE

RESULTATS 2021 EN FORTE CROISSANCE



Chiffre d’affaires : 164,3 M€ (+ 1 8 % )

Marge brute : 134 , 6 M€ (+ 13 %)

EBITDA : 20,3 M€ (+ 39 %) , soit 15,1 % de la marge brute

Résultat net consolidé : 9,1 M€ (+ 47 %)

Dividende proposé de 0,88 € par action

« Ambition 2025 » : devenir un leader européen du data marketing

Paris, le 28 mars 2022 (8h00) - Le Groupe DÉKUPLE, expert du data marketing cross-canal, annonce ses résultats de l’exercice 2021.

Bertrand Laurioz, Président Directeur Général du Groupe DÉKUPLE, déclare : « Malgré les contraintes de la crise sanitaire, 2021 est une très belle année de croissance et de transformation pour notre Groupe. Porté par la croissance de nos activités de marketing digital et d’assurances, notre chiffre d’affaires progresse de 18 % à 164,3 M€. Conforté par notre rigueur dans la gestion, notre résultat net consolidé enregistre une croissance soutenue de 47 % à 9,1 M€.

Ces bons résultats traduisent, une nouvelle fois, la solidité de notre Groupe. La récurrence de nos activités à portefeuille comme la vente d’abonnements magazine et de polices d’assurance soutiennent notre résilience. La diversité de nos activités de marketing digital renforce notre croissance ; ces activités représentent 45 % du chiffre d’affaires du Groupe en 2021, contre 37 % en 2020.

En ligne avec notre plan « Ambition 2025 » de devenir un leader du data marketing en Europe, nous continuons à nous renforcer sur des expertises complémentaires, comme nous avons pu le faire en 2021 avec Intelligence Senior et Reech dans nos activités d’ingénierie marketing ou bien encore avec le rachat des actifs de QAPE, une AssurTech qui nous permet d’accélérer notre croissance dans le domaine de l’assurance. Parallèlement, notre force d’innovation permet de mieux utiliser les nombreuses compétences technologiques du Groupe au service du data marketing.

Le Groupe DÉKUPLE dispose d’une solidité financière importante lui permettant de financer son développement. Malgré la persistance des crises sanitaires et géopolitiques, je suis très confiant dans notre capacité à nous adapter et à poursuivre notre croissance. Grâce à la mobilisation de nos 700 collaborateurs, nous saurons faire de 2022 une nouvelle année de succès. »

FAITS MARQUANTS

En 2021, le Groupe DÉKUPLE a enregistré une forte croissance de ses activités en dépit des incertitudes économiques et sanitaires.

Les activités à portefeuille ont confirmé la résilience de leur modèle économique générateur de revenus récurrents. Malgré une base de comparaison défavorable et un fléchissement des rendements des campagnes commerciales, le chiffre d’affaires de l’activité Magazines est stable en 2021, le développement des offres d’abonnements en partenariat ayant compensé l’impact de l'arrêt en 2020 des prospections sous la marque France Abonnements. Les activités Assurances (+ 24 %) ont maintenu leur croissance régulière en diversifiant notamment leur mix-produit vers l’assurance Santé et en renforçant leur capacité de croissance future avec le rachat des actifs stratégiques de l’AssurTech QAPE et des actifs de sa complémentaire santé KOVERS.

Les activités de Marketing Digital (conseil et ingénierie marketing), qui représentent 45 % du chiffre d’affaires consolidé, ont accéléré leur croissance (+ 46 %). Ces activités tirent parti de la dynamique d’expansion de Converteo et de ses activités de Conseil dans un contexte de digitalisation et de datafication des entreprises, et en particulier de leur marketing. Les activités d’Ingénierie Marketing, freinées par la persistance de la crise sanitaire, ont été renforcées au cours de l’exercice avec la réalisation de deux opérations de croissance externe : i) la prise de participation en février dans Intelligence Senior (ex-Groupe Grand Mercredi), acteur du marketing de la silver economy et ii) le rachat en septembre de Reech, expert en influence marketing.

RESULTATS

Le chiffre d’affaires consolidé1 s’établit à 164,3 M€, en croissance de 17,9 % par rapport à 2020, tandis que la marge brute2 est en hausse de 12,8 % à 134,6 M€.

Dans un contexte d’investissements soutenus avec des efforts de recrutement importants, l'EBITDA retraité3 s'élève à 20,3 M€, en augmentation de 5,7 M€ par rapport à l’année précédente, pour représenter 15,1 % de la marge brute annuelle.

Le résultat opérationnel s’élève à 14,8 M€, soit 11,0 % de la marge brute contre 7,8 % en 2020. Cette progression s’explique principalement par la hausse du résultat d’ADLPartner SA engendrée par le recentrage des investissements commerciaux dans l’activité Magazines, la diminution de la perte comptable de l’activité Assurances et la progression des résultats des activités de Marketing Digital.

Après prise en compte d’une charge d’impôt en progression (4,6 M€), le résultat net consolidé atteint 9,1 M€ en 2021, en progression de 46,7 % par rapport à 2020.

Après déduction de la part des minoritaires, le résultat net part du Groupe ressort à 8,5 M€, soit un taux de marge nette de 6,3 %, contre 5,4 % en 2020.

Données consolidées - en M€ 2019 2020 2021 Variation

2021/2020 Chiffre d’affaires 138,64 139,31 164,25 + 17,9 % Marge brute 122,06 119,33 134,65 + 12,8 % EBITDA retraité 3

En % MB 12,25

10,0% 14,65

12,3% 20,32

15,1% + 38,7 % Résultat opérationnel

En % MB 7,67

6,3% 9,31

7,8% 14,82

11,0% + 59,2 % Résultat net de l’ensemble consolidé

En % MB 5,23

4,3% 6,21

5,2% 9,11

6,8% + 46,7 % Résultat net part du groupe

En % MB 5,43

4,5% 6,49

5,4% 8,49

6,3% + 30,9 %

STRUCTURE FINANCIERE

Les capitaux propres consolidés au 31 décembre 2021 s’établissent à 30,8 M€, en progression de 7,6 M€ par rapport au 31 décembre 2020, tenant compte principalement du résultat de l'exercice (+ 9,1 M€) et de la distribution du dividende ordinaire versé en juin 2021 (- 3,2 M€). Cette évolution tient également compte des variations de périmètre de consolidation (+ 0,8 M€) et de l’impact des actions détenues en propre et des attributions gratuites d’actions (+ 0,8 M€).

La trésorerie du Groupe au 31 décembre 2021 ressort à 38,8 M€, contre 42,0 M€ au 31 décembre 2020. La dette financière s'élève à 20,6 M€, contre 13,3 M€ au 31 décembre 2020, et est essentiellement constitué des engagements de rachat des participations minoritaires dans Converteo, Dékuple Ingénierie Marketing BtoB (ex-AWE), Intelligence Senior et Reech.

La mise en œuvre au premier semestre 2022 de financements bancaires sous forme de prêts et de lignes confirmées à taux fixe à des échéances comprises entre 5 et 7 ans permettra au Groupe de refinancer les croissances externes réalisées en 2021 et de renforcer ses marges de manœuvre pour poursuivre sa stratégie de croissance externe, tout en bénéficiant de conditions de marché attractives.

PERSPECTIVES

Conformément à « Ambition 2025 », le Groupe DÉKUPLE maintient le cap de sa stratégie d’expansion visant à devenir un leader européen du data marketing. Les solides ressources financières du Groupe lui permettent notamment de soutenir une croissance offensive dans le marketing digital afin d’y renforcer ses positions, tout en poursuivant ses investissements commerciaux dans ses activités à portefeuille génératrices de revenus récurrents.

DIVIDENDE

Compte tenu des résultats 2021 et des investissements prévus en 2022, le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale des actionnaires du 17 juin prochain la distribution d’un dividende de 0,88 euro par action au titre de l’exercice 2021. Ce dividende serait mis en paiement le 24 juin 2022.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les comptes sociaux et consolidés 2021 ont été arrêtés le 25 mars 2022 par le conseil d’administration. Les procédures d’audit sur les comptes sociaux et consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Le rapport de certification sera émis après la finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Rapport financier annuel 2021, le 15 avril 2022, après bourse

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2022, le 30 mai 2022, avant bourse.

À propos de DÉKUPLE

Créé en 1972, DÉKUPLE est un acteur majeur du data marketing cross-canal. Le Groupe conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires et clients, des services d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Ses expertises lui permettent d’accompagner les marques dans leurs besoins marketing mais aussi de créer pour son compte des portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Le Groupe travaille aujourd’hui avec 2/3 des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI.

DÉKUPLE a réalisé 164,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021. Présent en France, en Espagne, au Portugal et en Chine, le Groupe emploie plus de 700 personnes.

DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C.

Code ISIN : FR0000062978 - DKUPL

www.dekuple.com

1 Le chiffre d’affaires (dont la détermination repose sur le statut français de commissionnaire de presse pour les ventes d’abonnements) ne tient compte que du montant de la rémunération versée par les éditeurs de presse ; dans le cas des ventes d’abonnements, le chiffre d’affaires correspond donc en réalité à une marge brute, puisqu’il déduit du montant des ventes encaissées le coût des magazines vendus. Pour les commissions d’acquisition et de gestion relevant de la vente de contrats d’assurance, le chiffre d’affaires comprend les commissions émises et à émettre, acquises à la date de clôture des comptes, nettes d’annulation.

2 En ce qui concerne, les activités de marketing digital, la marge brute représente l’ensemble du chiffre d’affaires (total des factures émises : honoraires, commissions et achats refacturés aux clients) diminués de l’ensemble des coûts d’achat extérieurs effectués pour le compte des clients. Elle est égale au chiffre d’affaires en ce qui concerne les activités magazines et assurances.

3 L’EBITDA (résultat opérationnel courant avant dotation aux amortissements, impôts et taxes) est retraité de l’impact IFRS2 des attributions d’actions gratuites et de l’impact IFRS 16 lié au retraitement des charges de loyers.

