Dekuple : Axa, Engie, Freelance, GTT... les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris

Axa

Axa a conclu une convention de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement aux termes de laquelle l'assureur s'engage à racheter ses propres actions pour un montant maximum de 1,6 milliard d'euros. Ce montant comprend le rachat d'actions de 1,1 milliard d'euros, conformément à la nouvelle politique de gestion du capital, tel qu'annoncé le 22 février, et le rachat d'actions anti-dilutif d'un montant de 0,5 milliard d'euros consécutif à l'accord de réassurance pour un portefeuille d'assurance vie chez Axa France. Il avait été annoncé le 20 décembre.



Dékuple

L'expert du data marketing cross-canal présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Engie

Le conseil d'administration d'Engie a décidé de proposer à l'assemblée générale du 30 avril 2024 la nomination de Michel Giannuzzi, en qualité d'administrateur indépendant, en remplacement de Lord Peter Ricketts of Shortlands dont le mandat arrivera à échéance à l'issue de cette assemblée générale. En outre, le groupe a proposé aussi le renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de Fabrice Brégier, dont le mandat arrivera également à échéance.



Exail Technologies

Le groupe dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Freelance.com

Le spécialiste dans la mise en relation entre les entreprises et les talents externes communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



GTT

L'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés publiera ses résultats annuels.