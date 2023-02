Dékuple : croissance de 10% du CA en 2022

La société de data marketing cross-canal Dékuple annonce avoir réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 181,2 millions d'euros, en croissance de 10,3% par rapport à l'année précédente, et une marge brute de 144,8 millions, en hausse de 7,5%.



'Nos activités de marketing digital -en hausse de 28%- représentent désormais plus de la moitié de notre chiffre d'affaires annuel (52,5%), contre 45,3% l'année précédente', souligne son PDG Bertrand Laurioz.



'Malgré les incertitudes liées au contexte géopolitique et à la conjoncture économique', Dékuple ajoute 'maintenir le cap de sa stratégie 'Ambition 2025' visant à devenir un leader européen du data marketing'.



