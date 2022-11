Dékuple : croissance de 12,1% de son chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'exercice

Le Groupe Dékuple, expert du data marketing cross-canal, a fait part de son chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice 2022. Il ressort à 131,3 millions d'euros, en croissance de 12,1% par rapport aux neuf premiers mois de 2021. La marge brut s'établit à 105,8 millions d'euros, en progression de 8,8% comparé à période concernée.Les activités historiques d'abonnements magazines enregistrent un volume d'Affaires Brut de 156,5 millions d’euros en retrait de 5,6% et une marge brute de 58,3 millions d'euros, en baisse de 5,4% du fait d'une base de comparaison élevée en 2021 et du ralentissement des investissements commerciaux en 2022 dans une conjoncture économique dégradée.Les activités de Marketing Digital ont poursuivi leur dynamique de forte croissance avec une marge brute de 41,5 millions d'euros en progression de 34,8% par rapport à celle des neuf premiers mois de 2021 qui était elle-même en progression de 46,0% par rapport à 2020.Malgré les incertitudes liées au contexte économique global, le Groupe maintient le cap de sa stratégie " Ambition 2025 " visant à devenir un leader européen du data marketing.Ses importantes ressources financières lui permettent, d'une part, de poursuivre ses investissements commerciaux dans ses activités magazines et assurances afin de développer ses portefeuilles de contrats générateurs de revenus récurrents, et d'autre part, d'accélérer la croissance de ses offres de marketing digital, qui est portée en 2022 par la pleine contribution de la société Reech sur l'ensemble de l'exercice et par l'intégration de Brainsonic depuis septembre 2022.