Dékuple : croissance de 18% du CA au 1er semestre

Dékuple indique avoir enregistré au premier semestre 2022 un chiffre d'affaires de 89,1 millions d'euros, en croissance de 17,9%, ainsi qu'une marge brute de 72 millions, en progresse de 12,6% par rapport à l'année précédente.



La croissance du chiffre d'affaires a été soutenue par le marketing digital, en progression de 46,3% pour représenter plus de la moitié du total, et secondairement par les assurances (+27%), qui ont plus que compensé le tassement des magazines (-4%).



'Fort d'un positionnement unique et de fondamentaux solides, Dékuple met en oeuvre son plan stratégique 'Ambition 2025' afin de devenir un leader du data-marketing en Europe', affirme le PDG du groupe, Bertrand Laurioz.



