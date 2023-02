Dékuple : en bonne forme en 2022

Dékuple cède 1,37% à 28,80 euros. Au titre de l'exercice 2022, l'expert du data marketing cross-canal a enregistré un chiffre d'affaires de 181,2 millions d'euros (163,9 millions en France et 17,3 millions en Espagne), en croissance de 10,3 % par rapport à 2021. La marge brute s'établit à 144,8 millions d'euros, en croissance de 7,5 %.



Cette progression résulte du développement du portefeuille d'assurés et est principalement soutenue par le développement réussi de l'offre produits dans le domaine des complémentaires Santé suite à l'acquisition en novembre 2021 des actifs technologiques de l'AssurTech Qape et des actifs de Kovers, première mutuelle d'assurance labellisée "Assurance Santé éthique".



Les activités de Marketing Digital, en hausse de 28 %, représentent désormais plus de la moitié du chiffre d'affaires annuel (52,5 %), contre 45,3 % l'année précédente.



Malgré les incertitudes liées au contexte géopolitique et à la conjoncture économique, la société maintient le cap de sa stratégie " Ambition 2025 " visant à devenir un leader européen du data marketing.



Dékuple publiera ses résultats annuels le 3 avril prochain, avant bourse.