Dékuple : en bonne santé trimestrielle

Le 27 mai 2024 à 16:37

Dékuple s'adjuge 1,39% à 39 euros dans le sillage de la publication de ses comptes au premier trimestre. L'expert du data marketing cross-canal a dégagé sur la période un chiffre d'affaires en hausse de 8,5% à 52 millions d'euros et une marge brute de 41,8 millions d'euros, en croissance de 5,1%. Le marketing digital, en hausse de 18,6%, s'affiche à 32,2 millions d'euros de revenus contre 17,6 millions pour le segment magazines (-5,4%) et 2,1 millions pour la branche Assurances (+0,9%).



Le groupe indique dans un communiqué maintenir "le cap de sa stratégie " Ambition 2025 " visant à devenir un leader européen du data marketing".



Des discussions sont en préparation pour des développements ou des acquisitions en France et hors de France, pour renforcer la capacité du groupe à accompagner ses clients internationaux, ajoute la société fondée en 1972 qui emploie plus de 1000 collaborateurs.



L'action de l'expert du data marketing cross-canal progresse de plus de 30% depuis le début de l'année.