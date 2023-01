Dékuple : prise de part majoritaire dans Smart Traffik

Dékuple annonce une prise de participation majoritaire au capital de Smart Traffik, éditeur de solutions SAAS dédiées aux enseignes et aux marques souhaitant générer du trafic qualifié en ligne et en point de vente.



Ce rapprochement permet au groupe de renforcer ses savoir-faire technologiques en matière de retail marketing, secteur de clientèle en fort développement depuis 2020 du fait des importantes mutations que connaît ce marché.



Smart Traffik est une société rentable et en croissance, qui devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 2,5 millions d'euros en 2022. Elle sera consolidée dans les comptes de Dékuple à compter du 1er janvier 2023.



