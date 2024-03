Del Monte Pacific Limited est un holding d'investissement basé à Singapour. La société, avec ses filiales, est une entreprise mondiale de produits alimentaires et de boissons de marque. Les segments de la société comprennent les segments géographiques et les segments de produits. Les segments géographiques comprennent les Amériques, l'Asie-Pacifique et l'Europe. Les segments de produits comprennent les fruits et légumes emballés, les boissons, les fruits frais et culinaires et autres. Le segment des boissons comprend les ventes de jus d'ananas en boîte, de boissons au jus de différents parfums en boîte, en emballage tétra et PET, et de concentré de jus d'ananas. Le segment des produits culinaires comprend les ventes de produits emballés à base de tomates, tels que le ketchup, la sauce tomate, la sauce pour pâtes, la sauce pour recettes, la sauce pour pizza, les pâtes, le bouillon et les condiments sous quatre marques, à savoir Del Monte, S&W, College Inn et Contadina. Les fruits frais et autres segments comprennent les ventes d'ananas frais sous la marque S&W en Asie-Pacifique et les ananas frais sous la marque de l'acheteur ou sans marque en Asie, ainsi que les ventes de bétail aux Philippines.

Secteur Transformation des aliments