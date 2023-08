Delegat Group Limited est une société vinicole basée en Nouvelle-Zélande. La société a investi dans des établissements vinicoles et des vignobles dans les principales régions viticoles de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Ses secteurs comprennent Delegat Limited, Delegat Australia Pty Ltd, Delegat Europe Limited, Delegat USA, Inc. et Autres secteurs. Les marques de vin de la société comprennent Oyster Bay, Barossa Valley Estate et Delegat. Ses vins de marque Oyster Bay comprennent Oyster Bay Marlborough Sauvignon Blanc, Oyster Bay Marlborough Chardonnay, Oyster Bay Hawke's Bay Pinot Gris, Oyster Bay Marlborough Pinot Noir, Oyster Bay Marlborough Rose, Oyster Bay Hawke's Bay Merlot, Oyster Bay Sparkling Cuvee Brut et Oyster Bay Sparkling Cuvee Rose. Ses vins de marque Barossa Valley Estate comprennent le Shiraz, le Grenache Shiraz Mourvedre, le Cabernet Sauvignon, le Malbec, le Rose et le Grenache. La société vend et commercialise ses produits en Nouvelle-Zélande, au Canada, aux États-Unis, en Europe, sur les marchés d'Asie et des îles du Pacifique.

Secteur Distillateurs et caves à vin