Delek Group Ltd est une société holding basée en Israël. La société exerce ses activités principalement par le biais d'entités investies dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz en Israël et à l'étranger. En outre, la société détient 25 % de Delek Israël et de Delek Israel properties, qui opèrent dans les segments des stations-service, des dépanneurs et des propriétés immobilières. Le groupe opère dans deux secteurs d'activité : les opérations pétrolières et gazières en Israël et dans les environs, principalement par le biais de NewMed Energy Limited Partnership, qui s'occupe principalement de l'exploration, du développement, de la production et de la commercialisation de condensat de gaz naturel et de pétrole en Israël et à Chypre ; les opérations pétrolières et gazières en mer du Nord, par le biais d'Energy Plc, qui s'occupe de l'exploration, de la production et de la vente de pétrole et de gaz en mer du Nord et détient les droits sur les actifs pétroliers situés en mer du Nord, dans les eaux territoriales au large des côtes anglaises. La société opère dans le monde entier.