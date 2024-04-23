* ITHACA ENERGY PLC DELEK GROUP - DLEKG - COMBINAISON TRANSFORMATIONNELLE AVEC ENI UK
* ITHACA ENERGY PLC : LES ACTIONS DE CONTREPARTIE VALENT ENVIRON 754 MILLIONS DE LIVRES STERLING
* ITHACA ENERGY PLC : REGROUPEMENT D'ITHACA ENERGY ET DE LA QUASI-TOTALITÉ DES ACTIFS PÉTROLIERS ET GAZIERS EN AMONT D'ENI S.P.A. AU ROYAUME-UNI
* ITHACA ENERGY PLC : PRODUCTION COMBINÉE PRÉVUE EN 2024 DE 80 000 À 87 000 BARILS D'ÉQUIVALENT PÉTROLE PAR JOUR POUR LE REGROUPEMENT.
* ITHACA ENERGY PLC : AMBITION D'UN DIVIDENDE TOTAL ALLANT JUSQU'À 500 MILLIONS DE DOLLARS EN 2024 POUR LA COMBINAISON
* ITHACA ENERGY PLC : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ITHACA ENERGY A DÉTERMINÉ QUE LA COMBINAISON EST DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT D'ITHACA ENERGY
* ITHACA ENERGY PLC : ENI AURA LE DROIT DE RECOMMANDER LA NOMINATION DU PROCHAIN DIRECTEUR GÉNÉRAL PROPOSÉ POUR LE GROUPE COMBINÉ
* ITHACA ENERGY PLC : LE REGROUPEMENT COMPREND L'AMBITION DE VERSER DES DIVIDENDES SPÉCIAUX EN 2024 ET 2025
* ITHACA ENERGY PLC : L'ACCORD PROPOSÉ EST RELUTIF PAR ACTION POUR L'EBITDAX, LE CFFO ET LE BÉNÉFICE
* ITHACA ENERGY : ENI AURA LE DROIT DE NOMMER DEUX ADMINISTRATEURS NON EXÉCUTIFS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ITHACA, TANT QU'ELLE DÉTIENDRA PLUS DE 10 % (MAIS PAS PLUS DE 20 %) DU GROUPE COMBINÉ.
* ITHACA ENERGY PLC : LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ÉCONOMIQUE DU REGROUPEMENT SERA LE 30 JUIN 2024, L'ACHÈVEMENT ÉTANT PRÉVU POUR LE TROISIÈME TRIMESTRE 2024.
* ITHACA ENERGY PLC : DELEK VENDRA UN NOMBRE D'ACTIONS ORDINAIRES REPRÉSENTANT ENVIRON 3 % DE L'ÉMISSION ÉLARGIE. DU CAPITAL-ACTIONS ÉMIS EN ÉLARGISSEMENT DE CO Texte source pour Eikon : Autres informations sur les entreprises : [ITH.L DLEKG.TA ENI.MI]