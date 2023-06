Delek Logistics Partners, LP : Citigroup opte pour une recommandation de vente

Delek Logistics Partners, LP possède et exploite des actifs de logistique et de commercialisation de pétrole brut, de produits intermédiaires et raffinés, ainsi que des actifs de collecte de pétrole brut et de gaz naturel et de traitement de l'eau. Les secteurs d'activité de la société comprennent la collecte et le traitement, la commercialisation en gros et la terminaison, le stockage et le transport, et l'investissement dans des coentreprises de pipelines. Le secteur de la collecte et du traitement fournit des services de collecte et de traitement du pétrole brut et du gaz naturel, d'évacuation et de recyclage de l'eau et de stockage aux activités de raffinage de Delek Holdings à Tyler (Texas), El Dorado (Arkansas) et Big Spring (Texas). Son segment Wholesale Marketing and Terminalling comprend des terminaux de produits raffinés et des pipelines au Texas, au Tennessee, en Arkansas et en Oklahoma. Son segment Stockage et transport fournit des services de transport et de stockage de pétrole brut, de produits intermédiaires et raffinés aux activités de raffinage de Delek Holdings à Tyler (Texas), El Dorado (Arkansas) et Big Spring (Texas).