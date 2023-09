Delek US Holdings, Inc. est une entreprise diversifiée dans le secteur de l'énergie en aval. Elle se concentre sur le raffinage du pétrole, le transport, le stockage et la distribution en gros de pétrole brut, de produits intermédiaires et de produits raffinés, ainsi que sur la vente au détail dans les magasins de proximité. Elle se compose de trois segments. Le secteur du raffinage traite le pétrole brut et d'autres matières premières pour la fabrication de carburants pour les transports, notamment diverses qualités d'essence, de carburant diesel et de carburant aviation, d'asphalte et d'autres produits à base de pétrole. Le secteur de la logistique possède et exploite des actifs de logistique et de commercialisation du pétrole brut, des produits raffinés et du gaz naturel, ainsi que des actifs d'élimination et de recyclage de l'eau, afin de fournir des services de logistique, de commercialisation, d'élimination et de recyclage aux clients ; le principal client est Delek, et les transactions inter-sociétés sont éliminées lors de la consolidation. Le segment de la vente au détail propose diverses qualités d'essence et de diesel sous la marque DK ou Alon, provenant principalement de sa raffinerie de Big Spring.