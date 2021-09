Delfingen : Euroland Corporate n'est plus à 'achat'

Euroland Corporate dégrade sa recommandation sur Delfingen Industry de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours abaissé de 61 à 60 euros, suite à ses ajustements de prévisions et au rerating de la valeur.



S'il reconnaît des résultats de premier semestre 'de bonne facture', l'analyste souligne que 'la pénurie de semi-conducteurs et la hausse du prix des matières premières viennent entamer le second semestre' et que la guidance est révisée à la baisse.



