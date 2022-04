Delfingen : Euroland Corporate relève sa cible

Euroland Corporate réaffirme sa recommandation 'achat' sur Delfingen avec un objectif de cours relevé de 60 à 65 euros, après l'intégration de ses nouvelles prévisions, le titre se valorisant toujours, sur ses estimations, 0,5 fois le CA et sept fois le ROC 2022.



L'analyste souligne des résultats 'très solides', supérieurs à ses attentes et à la dernière guidance donnée, qui 'témoignent de l'exécution exemplaire d'un groupe qui a su préserver ses fondamentaux malgré un environnement de marché plus que morose'.



S'il reconnait que le contexte économique et géopolitique invite à une certaine prudence sur le court terme, le bureau d'études estime que l'exécution 'devrait permettre à Delfingen de reprendre sa bonne marche en avant une fois la situation normalisée'.



