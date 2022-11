DELFINGEN Industry : A suivre aujourd'hui

Delfingen a revu à la hausse l’anticipation de chiffre d’affaires 2022 à 410-415 millions d'euros contre plus de 380 millions d'euros auparavant. Il vise par ailleurs un taux de marge opérationnelle de 5% pour l’année 2022. Delfingen précise pourtant rester très prudent sur les anticipations de marché. " La situation mondiale des marchés reste très perturbée (guerre en Ukraine, approvisionnement de la chaîne logistique, prix des matières premières et de l’énergie) ", fait remarquer la société.



Delfigen a réalisé au troisième un chiffre d'affaires en hausse de 28% à 110 millions d'euros. La croissance interne du spécialiste des solutions de protection et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués s'est élevée à 20,3%. Il reste très prudent sur les anticipations de marché.