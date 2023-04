DELFINGEN Industry : A suivre aujourd'hui

Delfingen, équipementier automobile spécialiste solutions de protection des réseaux embarqués et des tubes pour transfert de fluides, annonce un résultat opérationnel courant 2022 en baisse de 13% à 21,1 millions d’euros. Ce qui fait ressortir une marge de 5% contre 6,6% en 2021. Le chiffre d'affaires ressort à 417,1 millions d'euros, en hausse de 15 % sur un an. Pour 2023, l’objectif est un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros, en croissance interne de près de 8%, et une marge opérationnelle courante de 6% contre 5% en 2022 et 6,6% en 2021.



Au premier semestre, malgré un contexte difficile lié aux tensions sur les composants électroniques, à la crise russo-ukrainienne et aux restrictions sanitaires en Chine, Delfingen a enregistré une croissance de 5,3 % (+3,2% à périmètre et taux de change constant). Dès le troisième trimestre, et grâce à une stabilisation de l'environnement de marché, le groupe a accéléré sa trajectoire pour afficher une croissance de 26% au second semestre.



Cette inflexion favorable lui a permis dès novembre de réviser à la hausse son anticipation de chiffre d'affaires pour l'année 2022 de plus de 380 millions d'euros à 410-415 millions d'euros.



Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 2 juin 2023 le versement d'un dividende de 0,64 euro par action.